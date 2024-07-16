Meteoroloji son dakika raporunu yayınladı, birçok şehri uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 18°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ 25°C, 38°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 27°C, 38°CAz bulutlu ve açık



MANİSA 28°C, 40°CParçalı ve az bulutlu