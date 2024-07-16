Meteoroloji son dakika raporunu yayınladı, birçok şehri uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
Son dakika haberine göre, sağanak yağışlar yurdun birçok şehrinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, Ankara’nın kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bilecik’in iç kesimleri, Sakarya’nın güneyi, Bursa’nın doğusu ile bu akşam saatlerinde Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar, Ağrı ve Iğdır çevreleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
• 16 Temmuz 2024 - 19:17 • Son Güncelleme:
• 16 Temmuz 2024 - 19:17 • Son Güncelleme:
- son
- Meteoroloji
- Meteoroloji son
- Meteoroloji hava
- Meteoroloji rapor
- Meteoroloji son hava
- Meteoroloji son rapor
- meteoroloji uyarı
- Meteoroloji son uyarı
- Meteoroloji yeni uyarı
- Meteoroloji hava raporu
- Meteoroloji hava tahmin
- Meteoroloji yağış
- Meteoroloji yağış uyarısı
- Meteoroloji hava uyarısı
- sağanak uyarı
- sağanak hava
- yağış
- yağış uyarı
- son hava
- son Meteoroloji
- son tahmin
- son rapor
- son MGM
- son hava raporu
- son hava tahmin