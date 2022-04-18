Kış geri döndü! Hava buz kesti, sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji son dakika duyurdu! Günlerce sürecek, 44 ilde alarm...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kış adeta geri döndü, hava buz kesti. Havalar ısınacak derken yağmurlu ve soğuk bir hava ülkeye giriş yaptı. Meteoroloji ve uzmanlardan açıklamalar peş peşe geldi. Günlerce sürmesi bekleniyor. Gökgürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar, toz taşınımı, fırtına uyarıları yapıldı. Havanın düzeleceği tarih de belli oldu. Bugün hava sıcaklıkları da 3 ila 5 derece düşecek. Çöl tozları etkisini artırdı, vatandaşlara mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda özellikle uyarı yapıldı. Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Yağışlı hava ne kadar sürecek? Güneşli hava ne zaman yüzünü gösterecek? Bugün ve yarın hava nasıl? Son dakika hava durumu tahminleri ve yapılan uyarılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkisini göstermesi beklenen yağmurlu hava ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Hafta boyunca yurt genelinde etkili olması beklenen yağmur sabah saatlerinde de İstanbul’da etkisini göstermeye başladı.
Haftanın ilk iş gününe yağmurla uyanan vatandaşlar mesailerine yetişmek için yoğun insan ve araç trafiği oluşturdu. Yağışlı hava nedeniyle kent genelinde oluşan trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti.
Yağmurlu havanın hafta boyunca süreceği ve belirli aralıklarla şiddetini arttırarak devam edeceği öğrenildi.
ANKARA İÇİN FIRTINA UYARISI
Ankara Valiliği, pazartesi ve salı günü kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgârın Pazartesi ve Salı günleri (18-19 Nisan) Ankara’nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporunda özellikle 18 Nisan’a dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı uyarısı yapan Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklığının düşeceğini kaydetti.
Afrika’dan gelen çöl tozları ise uyarıların dozunu artırırken mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunan uzmanlar, evdeyken de kapı ve pencerelerin mümkün olduğunca kapalı kalmasını, tozlar sebebiyle önümüzdeki günlerin özellikle kronik nefes rahatsızlığı bulunan kişiler için tehlikeli olabileceğini belirtti.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul bugün- yarın yağmurlu ve boğaz ve kuzey ilçeler sisli sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek perşembe ısınacak cuma günü 18 dereceye ulaşır. Bu hafta İstanbullular üşüyecek.
Bugün Çanakkale, Trakya, İstanbul ve İzmir’de yağmur kuvvetli. Yağmur akşam hafifliyor ve yarın öğlene kadar devam ediyor ve sonra Batıyı terk edip Anadolu’ya gidiyor.
Sıcaklıklar batıda 3-4 derece daha azalıyor, doğuda ise artıyor. İç bölgelerde toz taşınımı var” şeklinde açıklama yaptı.
PERŞEMBE GÜNÜ GÜNEŞLİ HAVA GELİYOR
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise, "Perşembe gününden itibaren kışlıkları tamamen kaldırabilirsiniz. Türkiye Perşembe gününden itibaren kalıcı olarak güneşli güzel günlere kavuşacak. Sıcaklık dalgalanmaları son bulacak.
İstanbul ve Marmara'da yağış devam edecek. Yarın (salı) sabah özellikle Avrupa yakası etkili bir yağmur alacak.
Dereköy sınır kapısında kar geçişi bekleniyor. Çarşamba'dan itibaren çöl tozları sona erecek. Sonrasında masmavi ve sıcak havalar bizi bekliyor." dedi.
BUGÜN İÇİN UYARI
Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Manisa, K.Maraş, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Aksaray, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye
Turuncu kodlu uyarı yapılan iller: Bitlis, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Yozgat, Karaman, Batman, Şırnak
YARIN İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin, Çankırı, Çorum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Kırşehir, Konya, K.Maraş, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Aksaray, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye
Turuncu kodlu uyarı yapılan iller: Bitlis, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Yozgat, Karaman, Batman, Şırnak
METEOROLOJİ AÇIKLAMASI
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Artvin, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; bu gün (Pazartesi) Marmara’nın batısı ile İzmir, yarın (Salı) sabah saatlerinde, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve batı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
Sıcaklığın Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yağışların; Yağışların; bu gün (Pazartesi) Marmara’nın batısı ile İzmir, yarın (Salı) sabah saatlerinde, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Nevşehir, Niğde, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinde Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Samsun çevreleri ile Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°CParçalı bulutlu
MALATYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak yağışlı
VAN °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 26°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT 14°C, 26°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 19°C, 29°CParçalı ve az bulutlu