Kış geri döndü! Hava buz kesti, sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji son dakika duyurdu! Günlerce sürecek, 44 ilde alarm...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



ADANA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu



ANTALYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu