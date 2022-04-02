Meteoroloji son dakika duyurdu ve saat verildi! Ã‡ok kuvvetli geliyor, 44 il iÃ§in uyarÄ±! Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir dahil...

Meteoroloji son dakika duyurdu ve saat verildi! Çok kuvvetli geliyor, 44 il için uyarÄ±! Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir dahil...
Meteoroloji'den son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±! Saat verildi, Ã§ok kuvvetli geliyor. Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir dahil 44 il iÃ§in kritik uyarÄ± yapÄ±ldÄ±. BugÃ¼n sarÄ± kodlu uyarÄ± yapÄ±lan iller belli olurken, yarÄ±n da onlarca kent iÃ§in turuncu kodlu uyarÄ± geldi. FÄ±rtÄ±na ve yaÄŸmur baÅŸlÄ±yor. Ä°stanbul iÃ§in saat veren Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Orhan Åžen, aracÄ± olanlara da uyarÄ±da bulunarak "Ã‡atÄ± altlarÄ±nda ve aÄŸaÃ§ yanlarÄ±nda aracÄ±nÄ±zÄ± park etmeyin ve dolaÅŸmayÄ±n" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. YaÄŸmurla birlikte sÄ±caklÄ±klar da dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§iyor. Ã–te yandan Meteoroloji'den de toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± geldi, olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkat edilmesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±. BugÃ¼n ve yarÄ±n hava nasÄ±l olacak? Son dakika hava durumu tahminleri...
Son dakika hava durumu... Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemizin kuzey ve batÄ± kesimlerinin yer yer Ã§ok bulutlu, Ã‡anakkale, BalÄ±kesir'in kuzey kesimleri ve Ä°stanbul Ã§evrelerinin kÄ±sa sÃ¼reli ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi, diÄŸer yerlerin parÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Karadeniz'in iÃ§ ve yÃ¼ksek kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'da yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli bÃ¶lgelerde Ã§Ä±ÄŸ riski bulunmaktadÄ±r. Marmara, Ege, Ä°Ã§ Anadolu'nun batÄ±sÄ± ve BatÄ± Karadeniz'de toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.
SÄ±caklÄ±klarda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, yurt genelinde mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyretmeye devam edeceÄŸi tahmin ediliyor. Genellikle gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara, Ege, Ä°Ã§ Anadolu ile BatÄ± ve Orta Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-80 km/sa) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLÄ° RÃœZGAR
RÃ¼zgarÄ±n; Marmara, Ege, Ä°Ã§ Anadolu ile BatÄ± ve Orta Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-80 km/sa) ÅŸeklinde esmesi beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.
DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ ve yÃ¼ksek kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'da yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ bulunan eÄŸimli yamaÃ§larda Ã§Ä±ÄŸ riski olmasÄ±ndan dolayÄ± meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.
TOZ TAÅžINIMI UYARISI
Yurdun batÄ± kesimleri ile GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼neyinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± beklendiÄŸinden meydana gelebilecek gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinde azalma, hava kalitesinde dÃ¼ÅŸme, yaÄŸÄ±ÅŸ ihtimali olan yerlerde ise Ã§amur ÅŸeklinde yaÄŸÄ±ÅŸ gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ±, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n yayÄ±nlayacaÄŸÄ± uyarÄ± ve hava tahmin raporlarÄ±nÄ±n dikkatle takip edilmesi Ã¶nem arz etmektedir.
BUGÃœN Ä°Ã‡Ä°N SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir dahil 44 kente sarÄ± kodlu uyarÄ±da bulundu. SarÄ± kodlu uyarÄ± yapÄ±lan iller:
Afyonkarahisar, AÄŸrÄ±, Ankara, Artvin, BalÄ±kesir, BingÃ¶l, Bitlis, Bursa, Ã‡anakkale, Ã‡ankÄ±rÄ±, Edirne, ElazÄ±ÄŸ, Erzincan, Erzurum, EskiÅŸehir, Giresun, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Ä°stanbul, Ä°zmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, KÄ±rklareli, KÄ±rÅŸehir, Kocaeli, KÃ¼tahya, Malatya, Manisa, MuÅŸ, NevÅŸehir, Rize, Siirt, Sivas, TekirdaÄŸ, Trabzon, Tunceli, UÅŸak, Van, Yozgat, Bayburt, KÄ±rÄ±kkale, Ardahan, IÄŸdÄ±r, Yalova
YARIN Ä°Ã‡Ä°N SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN Ä°LLER
SARI KOD:Â
Artvin, AydÄ±n, BalÄ±kesir, Burdur, Ã‡anakkale, Denizli, Edirne, Giresun, Isparta, Ä°zmir, Kayseri, KÄ±rklareli, Manisa, NevÅŸehir, NiÄŸde, Ordu, Sivas, UÅŸak, Karaman
TURUNCU KOD:Â
Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Ã‡ankÄ±rÄ±, Ã‡orum, EskiÅŸehir, Ä°stanbul, Kastamonu, KÄ±rÅŸehir, Kocaeli, Konya, KÃ¼tahya, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, TekirdaÄŸ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, KÄ±rÄ±kkale, BartÄ±n, Yalova, KarabÃ¼k, DÃ¼zce
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI NE ANLAMA GELÄ°YOR?
SarÄ± uyarÄ±da hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± olmamakla birlikte, meteorolojik ÅŸartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalÄ±dÄ±r. Turuncu kodlu uyarÄ±da ise hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sÄ±klÄ±kla gÃ¶rÃ¼lmemektedir. Hasar ve kayÄ±plarÄ±n oluÅŸmasÄ± muhtemeldir. Ã‡ok tedbirli olmalÄ±, gÃ¼ncel meteorolojik koÅŸullar ve tahminler takip edilmelidir.
PROF. DR. ÅžEN: Ã‡ATI ALTLARINA ARACINI PARK ETMEYÄ°N
CNN TÃœRK Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Orhan Åžen sosyal medya hesabÄ±ndan "BugÃ¼n ve yarÄ±n Ä°Ã§ Anadolu, Marmara ve Ege'de gÃ¼neybatÄ± (Lodos) yÃ¶nÃ¼nden fÄ±rtÄ±na var. HÄ±zÄ± zamanla 75 km/saate ulaÅŸÄ±r. Ã‡atÄ± altlarÄ±nda ve aÄŸaÃ§ yanlarÄ±nda aracÄ±nÄ±zÄ± park etmeyin ve dolaÅŸmayÄ±n" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.
Ä°STANBUL Ä°Ã‡Ä°N SAAT BELLÄ° OLDU
Prof. Dr. Åžen, "Bu gece Ä°stanbul'a YaÄŸmur gelecek. Marmara ve Karadeniz BÃ¶lgesi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 2-3 gÃ¼n aralÄ±klÄ± yaÄŸmur alacak.
YaÄŸmurla birlikte kuzey bÃ¶lgelerde (Marmara, Karadeniz) sÄ±caklÄ±klar Marmara'da 6-7 derece, Karadeniz'de 10 derece dÃ¼ÅŸecek. TÃ¼rkiye'nin gÃ¼neyinde Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 4-5 gÃ¼n daha yaÄŸÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor" ifadelerini kullandÄ±.
BUGÃœN HAVA DURUMU! MARMARA
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Ã‡anakkale, BalÄ±kesir'in kuzey kesimleri ile Ä°stanbul Ã§evrelerinin kÄ±sa sÃ¼reli ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli ve yer yer kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-80 km/sa) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor. BÃ¶lge genelinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.
Ã‡ANAKKALE Â°C, 20Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
Ä°STANBUL Â°C, 20Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
KIRKLARELÄ° Â°C, 21Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu
SAKARYA Â°C, 28Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu
EGE
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli, yer yer kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-70 km/sa) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor. BÃ¶lge genelinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.
A.KARAHÄ°SAR Â°C, 22Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu
DENÄ°ZLÄ° Â°C, 26Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu
Ä°ZMÄ°R Â°C, 23Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu
MUÄžLA Â°C, 22Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu
AKDENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
ADANA Â°C, 25Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu
ANTALYA Â°C, 24Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu
HATAY Â°C, 26Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu
ISPARTA Â°C, 20Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu
Ä°Ã‡ ANADOLU
ParÃ§alÄ±, kuzeybatÄ±sÄ±nÄ±n yer yer Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli(40 -60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA Â°C, 22Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu
ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 23Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu
KAYSERÄ° Â°C, 26Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu
KONYA Â°C, 24Â°CParÃ§alÄ± bulutlu
BATI KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n iÃ§ kesimlerinde gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli(40 -60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU Â°C, 21Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu
DÃœZCE Â°C, 26Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu
KASTAMONU Â°C, 24Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu
ZONGULDAK Â°C, 21Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu
ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinin yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli bÃ¶lgelerinde Ã§Ä±ÄŸ riski bulunmaktadÄ±r. RÃ¼zgarÄ±n Orta Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli(40 -60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.
RÄ°ZE Â°C, 27Â°CParÃ§alÄ± bulutlu
SAMSUN Â°C, 25Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu
TOKAT Â°C, 29Â°CParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu
TRABZON Â°C, 27Â°CParÃ§alÄ± bulutlu
DOÄžU ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor. YÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli bÃ¶lgelerde Ã§Ä±ÄŸ riski bulunmaktadÄ±r.
ERZURUM Â°C, 14Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu
KARS Â°C, 11Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu
MALATYA Â°C, 25Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu
VAN Â°C, 13Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu
GÃœNEYDOÄžU ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. BÃ¶lgenin gÃ¼neyinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼lmesi bekleniyor.
DÄ°YARBAKIR Â°C, 25Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu
GAZÄ°ANTEP Â°C, 25Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu
SÄ°Ä°RT Â°C, 24Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu
ÅžANLIURFA Â°C, 29Â°CParÃ§alÄ± ve az bulutlu
- Meteoroloji son dakika
- Meteoroloji uyarÄ±
- Meteoroloji fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±
- fÄ±rtÄ±na son dakika
- istanbul fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±
- Meteoroloji yaÄŸmur uyarÄ±sÄ±
- Meteoroloji son dakika açÄ±klamasÄ±
- MGM uyarÄ±
- MGM turuncu uyarÄ±
- istanbul hava durumu
- ankara hava durumu
- izmir hava
- antalya hava durumu
- Meteoroloji yeni açÄ±klama hava durumu
- orhan ÅŸen son dakika
- hava durumu tahminleri
- bugün hava durumu
- yarÄ±n hava durumu