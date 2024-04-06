Meteoroloji son dakika duyurdu, hava tersine dönüyor! İstanbul, İzmir, Muğla dahil çok sayıda il için yeni uyarı: Çok yoğun olacak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Erzincan ve Ardanan haric) bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. ERZURUM °C, 13°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu KARS °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu MALATYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı