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Gündem Meteoroloji son dakika duyurdu, hava tersine dönüyor! İstanbul, İzmir, Muğla dahil çok sayıda il için yeni uyarı: Çok yoğun olacak
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Meteoroloji son dakika duyurdu, hava tersine dönüyor! İstanbul, İzmir, Muğla dahil çok sayıda il için yeni uyarı: Çok yoğun olacak

Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı. Ramazan sona eriyor 9 günlük bayram tatili başlıyor. Büyükşehirlerden tatil bölgelerine ve Anadolu'ya seyahatlerde yoğunluk oluştu. Peki tatil süresince hava durumu nasıl olacak? Kar, yağmur ve fırtına uyarısı art arda yapıldı. Birçok kişi denize girmek isterken hüsrana uğrayacak. Meteoroloji illeri tek tek açıkladı. İşte hava durumu ile ilgili son dakika gelişmelerinin ayrıntıları

• 06 Nisan 2024 - 13:24 • Son Güncelleme:
• 06 Nisan 2024 - 13:24 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji son dakika duyurdu, hava tersine dönüyor İstanbul, İzmir, Muğla dahil çok sayıda il için yeni uyarı: Çok yoğun olacak

Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatil bugün başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramda yurt genelinde beklenen hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre sıcaklıklar batı bölgelerde nisan ayı ortalamasına inerken, doğu bölgelerde yağışlar artıyor. Bayramda havanın nasıl olacağına geçmeden önce MGM tarafından bugün için yapılan uyarılara bakalım.

2 Meteoroloji son dakika duyurdu, hava tersine dönüyor İstanbul, İzmir, Muğla dahil çok sayıda il için yeni uyarı: Çok yoğun olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan ve Erzincan haric), Güney Doğu Anadolu (Mardin haric) ile İstanbul ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

3 ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Trakya ve İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,

5 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu DENİZLİ °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu İZMİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

6 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ANTALYA °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı HATAY °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

7 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 18°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 20°C Parçalı bulutlu KAYSERİ °C, 18°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

8 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu DÜZCE °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu SİNOP °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

9 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. AMASYA °C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu SAMSUN °C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu TOKAT °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu TRABZON °C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

10 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Erzincan ve Ardanan haric) bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. ERZURUM °C, 13°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu KARS °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu MALATYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Mardin haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 AREFE GÜNÜ YAĞIŞ VAR

AREFE GÜNÜ YAĞIŞ VAR

Pazartesi ve arefe günü, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yağış görülecek. Yağışlar, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

13 Meteoroloji son dakika duyurdu, hava tersine dönüyor İstanbul, İzmir, Muğla dahil çok sayıda il için yeni uyarı: Çok yoğun olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın ilk günü Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin, bayramın 2. günü iç Ege'nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun, bayramın 3. günü ise iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.

14 HAFTA SONU ANKARA VE İZMİRDE YAĞIŞ YOK, İSTANBULDA YAĞMUR VAR

HAFTA SONU ANKARA VE İZMİR'DE YAĞIŞ YOK, İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR

Hafta sonu, Ankara ve İzmir'de hafta sonu yağış beklenmiyor. Ankara'da en yüksek sıcaklık 18, İzmir'de ise en yüksek sıcaklık 26 derece olarak ölçülecek. İstanbul'da ise pazar sağanak geçiş beklentisi var, en yüksek sıcaklık da 21 derece olacak.

15 Meteoroloji son dakika duyurdu, hava tersine dönüyor İstanbul, İzmir, Muğla dahil çok sayıda il için yeni uyarı: Çok yoğun olacak

Bayramın ilk günü günün en yüksek sıcaklık değerleri ise Ankara'da 23, İstanbul'da 20, İzmir ve Antalya'da 25, Adana'da 26, Samsun'da 17, Diyarbakır'da 19 derece civarında seyredecek.