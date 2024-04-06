Meteoroloji son dakika duyurdu, hava tersine dönüyor! İstanbul, İzmir, Muğla dahil çok sayıda il için yeni uyarı: Çok yoğun olacak
Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı. Ramazan sona eriyor 9 günlük bayram tatili başlıyor. Büyükşehirlerden tatil bölgelerine ve Anadolu'ya seyahatlerde yoğunluk oluştu. Peki tatil süresince hava durumu nasıl olacak? Kar, yağmur ve fırtına uyarısı art arda yapıldı. Birçok kişi denize girmek isterken hüsrana uğrayacak. Meteoroloji illeri tek tek açıkladı. İşte hava durumu ile ilgili son dakika gelişmelerinin ayrıntıları
• 06 Nisan 2024 - 13:24 • Son Güncelleme:
• 06 Nisan 2024 - 13:24 • Son Güncelleme: