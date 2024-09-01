Meteoroloji son dakika duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, İstanbul' dahil 21 ili fena vuracak, radarda ilerliyor
Havalar resmen tersine döndü. Eylül ayının gelmesiyle birlikte yağışlı hava yurda giriş yaptı. Meteoroloji ve valilik tarafından art arda uyarılar yapılıyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşların dikkatli olması isteniyor. Megakent için saat verildi. Öte yandan İstanbul ile birlikte 21 il için sarı alarm verildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
• 01 Eylül 2024 - 11:14 • Son Güncelleme:
• 01 Eylül 2024 - 11:14 • Son Güncelleme: