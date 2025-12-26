GAZETE VATAN ANA SAYFA
Meteoroloji saat verdi: O illerde yaşayanlar dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı yurdu etkisi altına alacak. Özellikle 3 ilde gece yarısı şiddetli yağış bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Aralık 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan tahminlere göre Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.