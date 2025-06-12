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Meteoroloji illeri tek tek uyardı: Hafta sonu kuvvetli sağanak yağışlar geliyor

Sağanak yağışlar hafta sonu yurdun büyük kısmında etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Çorum, Yozgat ve Konya çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre, yağışlar, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olacak. Ankara ve İzmir'de yağış beklenmezken İstanbul'da pazar günü yağış olacağı öngörüldü.

• 12 Haziran 2025 - 19:28 • Son Güncelleme:
• 12 Haziran 2025 - 19:28 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji illeri tek tek uyardı: Hafta sonu kuvvetli sağanak yağışlar geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

2Meteoroloji illeri tek tek uyardı: Hafta sonu kuvvetli sağanak yağışlar geliyor

Son değerlendirmelere göre, yarın ve hafta sonu ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların beklendiğini aktaran Tekin, batı kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

3HAFTA SONU SAĞANAK GELİYOR

HAFTA SONU SAĞANAK GELİYOR

Tekin, yarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların görüleceğini söyledi.

4Meteoroloji illeri tek tek uyardı: Hafta sonu kuvvetli sağanak yağışlar geliyor

Cumartesi günü Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında yine sağanak beklendiğini ifade eden Tekin, "Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinde yağışları görmek mümkün olacak. Özellikle cumartesi günü Trabzon, Rize, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan çevrelerinde ise kuvvetli yağışlar olacak." dedi.

5PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLAR KUVVETLENECEK

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLAR KUVVETLENECEK

Tekin, pazar günü ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yeni yağışların beklendiğini belirterek, "Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yine yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

6Meteoroloji illeri tek tek uyardı: Hafta sonu kuvvetli sağanak yağışlar geliyor

Yarın ve cumartesi Güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı beklendiğini dile getiren Tekin, özellikle hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzlukların olabileceğini bildirdi.

7İSTANBULLULAR DİKKAT PAZAR GÜNÜ SAĞANAK VAR

İSTANBULLULAR DİKKAT! PAZAR GÜNÜ SAĞANAK VAR

Ankara'da yarın ve hafta sonu yağış beklenmediğini belirten Tekin, "Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Cuma günü 33 derece, cumartesi 29 derece ve pazar günü ise 25 dereceye kadar hava sıcaklığı düşecek." ifadelerini kullandı.

8Meteoroloji illeri tek tek uyardı: Hafta sonu kuvvetli sağanak yağışlar geliyor

Tekin, İstanbul'da yarın ve cumartesi yağış beklentisinin olmadığını ancak pazar günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini anlatarak, kentte havanın cuma günü 28, cumartesi 26, pazar günü ise 25-26 derece civarında seyredeceğini söyledi.

9Meteoroloji illeri tek tek uyardı: Hafta sonu kuvvetli sağanak yağışlar geliyor

İzmir'de ise yarın ve hafta sonu yağış beklenmediğini bildiren Tekin, kentte hava sıcaklığının 32 ile 35 derece arasında seyredeceğini ve rüzgarın kuzeyden kuvvetli eseceğini kaydetti.

10HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

11RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

12KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

13TOZ TAŞINIMI UYARISI:

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

14MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 18°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

EDİRNE 17°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

15EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 22°C, 35°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 36°CAz bulutlu ve açık

UŞAK 16°C, 32°CAz bulutlu ve açık

16AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 22°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 24°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 21°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA 17°C, 35°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Yozgat ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 15°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevrelerinin yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 20°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

19ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 31°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

RİZE 21°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 38°CParçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 22°C, 42°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 39°CAz bulutlu ve açık

MARDİN 28°C, 37°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 39°CAz bulutlu ve açık