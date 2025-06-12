Meteoroloji illeri tek tek uyardı: Hafta sonu kuvvetli sağanak yağışlar geliyor
Sağanak yağışlar hafta sonu yurdun büyük kısmında etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Çorum, Yozgat ve Konya çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre, yağışlar, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olacak. Ankara ve İzmir'de yağış beklenmezken İstanbul'da pazar günü yağış olacağı öngörüldü.
• 12 Haziran 2025 - 19:28 • Son Güncelleme:
• 12 Haziran 2025 - 19:28 • Son Güncelleme: