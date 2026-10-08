Meteoroloji il il açıkladı! Sağanak alarmı verildi, bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ekim 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, Yurdumuzun kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.