Meteoroloji il il açıkladı! Sağanak alarmı verildi, bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye’nin birçok bölgesinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus etkili olurken, güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 8 Ekim 2026 il il hava durumu raporu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ekim 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, Yurdumuzun kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah ilk saatlerde Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise; kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hava sıcaklılarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 25