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Meteoroloji birçok ili saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmininde, çok sayıda il için gök gürültülü sağanak yapış uyarısı yapıldı. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edilirken; hava sıcaklıklarının biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

• 24 Ağustos 2024 - 11:36 • Son Güncelleme:
• 24 Ağustos 2024 - 11:36 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji birçok ili saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Karadeniz ile Kırklareli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2Meteoroloji birçok ili saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

3HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Hava sıcaklıklarının biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

4Meteoroloji birçok ili saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Yurt genelinde hava durumu ise şöyle;

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç, Edirne'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

6EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile İskenderun Körfezi'nde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 38°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°CAz bulutlu

VAN °C, 30°CAz bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

SİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık