Meteoroloji birçok ili saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmininde, çok sayıda il için gök gürültülü sağanak yapış uyarısı yapıldı. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edilirken; hava sıcaklıklarının biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
• 24 Ağustos 2024 - 11:36 • Son Güncelleme:
• 24 Ağustos 2024 - 11:36 • Son Güncelleme: