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Meteoroloji birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu!

Son dakika uyarısı Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Isparta, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Konya'nın batı ilçeleri, Osmaniye, Hatay'ın kıyıları, Artvin, Ardahan, Trabzon ve Rize illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yağışların Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

• 09 Ağustos 2024 - 19:45 • Son Güncelleme:
• 09 Ağustos 2024 - 19:45 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuvvetli esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI=

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI=

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın öğle saatlerinde (10.08.2024) Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 36°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 32°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 24°C, 32°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

5EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON 17°C, 33°CParçalı bulutlu

DENİZLİ 23°C, 37°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 34°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 38°CAz bulutlu ve açık

6AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, Isparta, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 31°CAz bulutlu

HATAY 25°C, 32°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 21°C, 35°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Konya'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 17°C, 36°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 31°CParçalı bulutlu

KONYA 21°C, 33°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölge geneli (Sinop haric) kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce çevrelerinde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 16°C, 28°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 31°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 23°C, 32°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 28°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin, Trabzon ve Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

ARTVİN 18°C, 26°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 33°CParçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS 12°C, 28°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 36°CAz bulutlu ve açık

VAN 15°C, 28°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 41°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 42°CAz bulutlu ve açık