Meteoroloji birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu!

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE 20°C, 36°CParçalı ve az bulutlu



İSTANBUL 24°C, 32°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 19°C, 33°CParçalı ve az bulutlu



KOCAELİ 24°C, 32°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.