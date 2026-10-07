Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMeteoroloji alarm verdi! Sağanak ve sis geliyor: İşte 7 Ekim il il hava durumu
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve sis geliyor: İşte 7 Ekim il il hava durumu

Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve sis geliyor: İşte 7 Ekim il il hava durumu

07.10.2026 - 09:23Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir

Yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış beklenirken, sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. İşte 7 Ekim 2026 hava durumu raporu...

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve sis geliyor: İşte 7 Ekim il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ekim 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve sis geliyor: İşte 7 Ekim il il hava durumu

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve sis geliyor: İşte 7 Ekim il il hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

4Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve sis geliyor: İşte 7 Ekim il il hava durumu

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı bulutlu 20
Trabzon: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19
Erzurum: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13
Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu 23

5Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve sis geliyor: İşte 7 Ekim il il hava durumu

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi