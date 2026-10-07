Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve sis geliyor: İşte 7 Ekim il il hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ekim 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.