Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve sis geliyor: İşte 7 Ekim il il hava durumu
Yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış beklenirken, sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. İşte 7 Ekim 2026 hava durumu raporu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ekim 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı bulutlu 20
Trabzon: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19
Erzurum: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13
Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu 23