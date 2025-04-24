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Meteoroloji 38 şehiri kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyardı! İşte son hava durumu raporu

Son dakika hava durumu raporunu göre yurdun büyük bir kısmında sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Denizli, Kütahya, Uşak, Isparta, Burdur, Antalya, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (60-90 km/saat ) Fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’da pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmi,n ediliyor.

• 24 Nisan 2025 - 18:57 • Son Güncelleme:
• 24 Nisan 2025 - 18:57 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (60-90 km/saat ) Fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Denizli, Kütahya, Uşak, Isparta, Burdur, Antalya, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (60-90 km/saat ) Fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5TOZ TAŞINIMI UYARISI:

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BALIKESİR 7°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 9°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli, Kütahya ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Karabük'ün güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin güneydoğusunda (60-90 km/saat) Fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı