Meteoroloji 38 şehiri kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyardı! İşte son hava durumu raporu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli, Kütahya ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



A.KARAHİSAR 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



DENİZLİ 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.



İZMİR 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MUĞLA 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı