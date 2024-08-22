Meteoroloji 18 ili tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar geliyor
Son dakika haberine göre sağanak yağışlar yurdun birçok bölgesinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Karaman, Ordu çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
• 22 Ağustos 2024 - 18:50 • Son Güncelleme:
• 22 Ağustos 2024 - 18:50 • Son Güncelleme: