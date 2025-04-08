Meta'dan yasak geldi! Instagram'da yaş sınırı kaç oldu? Canlı yayın kısıtlaması Türkiye'ye geliyor

TÜRKİYE’DE DE SOSYAL MEDYA YAŞ SINIRLAMASI





Türkiye’de de sosyal medya platformlarında gençlerin güvenliğine yönelik adımlar gündemde. Hükümet, 18 yaş altı kullanıcıları zararlı içeriklerden korumak için sosyal medya şirketlerine yaş kısıtlamaları ve ebeveyn denetimi gibi önlemler alma zorunluluğu getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda, çocuk istismarı, siber zorbalık ve uygunsuz içeriklere karşı daha sıkı düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz senenin son aylarından bu yana gündemde olan sosyal medyada yaş kısıtlamasına dair açıklamada bulundu, Bakan Uraloğlu, "Sosyal medyada 13'le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altına izin verilmesin" ifadelerini kullanmıştı. Meta’nın attığı adımların, Türkiye’deki bu süreçte sosyal medya platformlarına örnek teşkil edebileceği belirtiliyor.



İNGİLTERE’NİN ÇEVRİMİÇİ GÜVENLİK YASASI



Bu duyuru, İngiltere’de Çevrimiçi Güvenlik Yasası’nın uygulanmaya başlamasıyla aynı döneme denk geldi. Yasa, Facebook, Google ve X gibi platformların çocuk istismarı, dolandırıcılık ve terörizm içeriklerini engellemesini ya da kaldırmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca, 18 yaş altındaki kullanıcıları intihar ve kendine zarar verme gibi içeriklerden korumayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta yasanın İngiltere-ABD ticaret anlaşması nedeniyle gevşetilebileceği yönündeki haberler, çocuk güvenliği savunucularının tepkisini çekti. Gruplar, böyle bir adımın “kabul edilemez bir taviz” olacağını belirtti.



META’NIN EBEVEYN ODAKLI POLİTİKASI



Meta’nın eski küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, genç hesapları sisteminin ilk tanıtıldığı dönemde, hedefin “ebeveynlerin kontrolünü artırmak” olduğunu vurgulamıştı. Şirket, bu adımla ebeveynlerin çocuklarının çevrimiçi güvenliğini daha etkin bir şekilde yönetmesine olanak sağlamayı amaçlıyor. Clegg’in daha önce ebeveynlerin güvenlik araçlarını yeterince kullanmadığına dair yaptığı açıklamaların ardından gelen bu yenilik, Meta’nın genç kullanıcı politikalarını güçlendirmekararlılığını gösteriyor.



Meta’nın bu hamlesi, teknoloji şirketlerinin gençlerin çevrimiçi güvenliğine yönelik artan beklentilere yanıt verme çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Yeni kurallar, hem ebeveynlerin hem de düzenleyicilerin taleplerini karşılamaya çalışırken, gençlerin dijital dünyada daha güvenli bir deneyim yaşamasını sağlayabilir.