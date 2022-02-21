Metabolizmayı hızlandırıyor, hızla kilo verdiriyor! İştahı bıçak gibi kesiyor, yemeklerden önce 1 kase tüketilirse...
İştahı bıçak gibi kesiyor, tok tutuyor, metabolizmayı hızlandırıyor, kabızlığa karşı etkili. Aynı zamanda idrar söktürücü ve ödem atıcı. Kilo vermek isteyenler ya da diyete başlayıp sürdüremeyenlerin en büyük sorunlarından biri tatlı ve açlık krizleri... Zayıflamak isteyen kişilerin diyet sürecinde ve sonrasında yediklerine dikkat etmesi gerekiyor. Verilen kilonun korunması sürecinde de bu yenilenler büyük önem taşıyor. Uzmanlar bazı besinleri sıraladı; hızla kilo verdiren ve bunu sağlıklı şekilde yapmak isteyenler için 19 besin açıklandı. Bu besinlerin tüketilmesi durumunda kilo vermek kolaylaşıyor. Çünkü hem açlık hissini baskılıyor hem de tatlı krizleri yok oluyor.
Tok tutuyor, iştah kesiyor, metabolizmayı hızlandırıp aynı zamanda kabızlığın önüne geçiyor. İdrar söktürücü özelliğinden dolayı vücuttaki ödemin doğal yoldan giderilmesini sağlıyor. Tatlı krizlerini de engelliyor. Bu besinler hızla kilo verilmesine yardımcı oluyor. İşte iştahı bıçak gibi kesen ve tatlı krizlerini engelleyen 19 besin...
KEPEKLİ MAKARNA
Beyaz makarnayla hemen hemen aynı kaloriye sahip olan kepekli makarna, diyet yapan bireylerin makarna tercihinde tüketebileceği ideal bir seçenektir. 1 su bardağı kadar beyaz makarna yaklaşık olarak 210 kaloridir. Tam tahıllı kepekli makarna ise yaklaşık olarak 185 kaloriye sahiptir.
BADEM
Badem ara öğünlerde yendiği zaman tokluk hissi yaratarak kilo verilmesine katkıda bulunuyor. Yapılan klinik bir çalışmada günde 50 gram badem yiyen ve bunu 40 defa çiğneyenlerde tokluk hissinin daha fazla olduğu ve daha kolay kilo verdikleri ortaya çıktı.
BROKOLİ
Brokoli, temel besinler ile doludur ve lifli yapısıyla tok tutar. Ayrıca brokolide bulunan fitokimyasal maddeler de vücuttaki yağların parçalanmasına yardımcı olur. 1 su bardağı çiğ brokoli 30 kalori, haşlanmış brokoli ise 54 kalori olduğundan, brokolinin çiğ olarak tüketilmesi daha az kalori almanızı sağlar.
ARMUT
Armut en düşük kalorili meyvelerden biridir; Ortalama bir armut, 100'den fazla kaloriye sahiptir, bu da günlük bir kalori miktarının % 5'i olan sağlıklı bir diyettir. Ancak, size verdikleri besin takviyesi muazzamdır ve lif sizi tam hissetmenizi sağlar.
YUMURTA
Yumurta diyeti ile sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Yüksek protein içeriğine sahip olan yumurta, uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bu şekilde aç kalmadan kilo vermiş olursunuz. Yumurtanın karbonhidrat düzeyi düşüktür. Özellikle kahvaltı sofralarında sık tüketilen bu besin yüksek besin değerine sahiptir. Göz sağlığını korumadan, meme kanserini önlemeye kadar çok sayıda özelliği vardır.
SALATALIK
Salatalık kilo vermeye yarayan ve çok yeseniz bile kilo aldırmayan lezzetli bir üründür. Kilo vermek isteyenlerin listesinde salatalık bolca yer almaktadır. Düşük kalorisi sayesinde en çok tercih edilen besinlerden birisi olmayı başarmıştır. Ayrıca yoğurdun içine karıştırılarak veya suyu çıkarılarak tüketilebilmektedir.
MAYDANOZ
Her gün maydanoz tüketmek vücudunuza bir çok fayda sağlar. Maydanoz yaprakları gözlerinize iyi gelen bir A vitamini içeriyor ve kanınızı ve kemiklerinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olan K Vitamini. Maydanoz ayrıca C vitamini açısından zengindir ve bol miktarda folat ve potasyum içerir. bu da günlük vitamin alımınızı artırmayı kolaylaştırır. Ödem atıcı özelliğinden, mide sorunlarını gidermeye, yağ yakmayı hızlandıran etkisiyle kilo vermeye kadar bir çok sorun için her gün bir miktar maydanoz tüketmek vücudunuzda hemen etkisini gösterecek.
KARNABAHAR
Çok iyi bir lif kaynağı olduğu için midede hacim kaplar ve daha çabuk doygunluk oluşturur. Özellikle sofraya oturduğunuzda ilk yemek olarak karnabahar salatası veya fırında karnabahar veya haşlanmış karnabahar olarak tercih ederseniz asıl kalorili olan ana yemeği daha az yersiniz. Karnabahar çok iyi bir yağ yakıcı olan C vitamini ve Folik asit açısından zengindir. Hücre bazında metabolizma hızının artmasını sağlar.
MADEN SUYU
Yapılan araştırmalar yemeklerden sonra tüketilen maden suyunun daha hızlı zayıflamaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Mideyi daha çabuk dolduran maden suyu, vücuda kalori alımını azaltır. Alkali yapısı sayesinden mide asidini dengeleyen maden suyu, sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.
SİRKE
Elma sirkesi; kandaki yağları, trigliserid, kolesterol gibi zararlı maddeleri eriterek, böbrekler vasıtasıyla vücuttan atılmasına da yardımcı oluyor. Bu etkisi sayesinde vücudunuzda fazladan yağ depolanmaz ve formunuzu korumanıza yardımcı olur.
ÇAVDAR EKMEĞİ
Çavdar ekmeğinin kalorisi düşük olması kilo açısından kişilere yardımcıdır. Yani çavdar ekmeği tüketerek kilo kontrolü daha kolay şekilde sağlayabilirsiniz. Ayrıca günlük ince kesilmiş 3 ya da 4 dilim çavdar ekmeğin kişilerde tokluk hissini artırır. Böylece kan şekeri dengelenir ve kilo vermeye yardımcı olur.
TARÇIN
Vücuttaki yağları yakmakla birlikte düzenli tüketildiği takdirde yağ toplanmasını ve bu yağlar kiloya dönüşmesini engeller. -Metabolizmayı hızlandırır ve vücuttaki insülin direncini artırır. Tarçının diyabet hastalarına tavsiye edilmesi tesadüf değil. İştahı bastırarak kişiyi uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir.
KIRMIZI BİBER
Kırmızı biber yağ yakımına destek olan ve metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlayan moleküllere sahiptir. Bu besinde yer alan kapsaisin maddesi yağ yakımını kolaylaştırır, zayıflamaya katkıda bulunur. Kırmızı biberin zayıflamaya faydaları onu diyet listelerinin vazgeçilmezi hâline getirmektedir.
IHLAMUR
Ihlamur özellikle aç karna tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olur. İştahın kapanmasını sağlar ve tokluk hissi yaratır. Yağ yakımını hızlandıran etkileri de vardır. Her sabah kahvaltıdan önce ya da gün içerisinde öğün aralarında ıhlamur çayı tüketilebilir.
AYVA
Ayva, az kalorili ve çok lifli yapısı ile kilo vermeye yardımcı bir meyvedir. Besin değerleri bakımından zengin ve kalorisi düşük olan ayva diyet listelerinde sıkça yer alıyor. 100 gramlık bir ayvanın 56 kalorisi bulunuyor. İnanılmaz şekilde hızla kilo verdiren ayva, mineral ve vitamin deposudur. Ayva, metabolizmayı hızlandırmasının yanında cilt, kalp ve sindirim sağlığına önemli katkılarda bulunuyor.
AYVA KÜRÜ TARİFİ
Rendelenmiş ayva ve tarçın kürünü 7 gün boyunca akşam yemeklerinden 1 saat önce tüketmelisiniz. Bu kür ile 1-2 kilo vermek için akşam yemeklerinden sonra bir şey yemelisiniz. Daha çok kilo vermeniz mümkün ancak ayva küründen sonra çok hafif bir akşam yemeği tercih edin.
MALZEMELER
1 ayva
1 limon
1 kaşık tarçın
2 ceviz
HAZIRLANIŞI
1 ayva kabuklarıyla birlikte rendeleyin. Üzerine 1 limonu sıkarak iyice karıştırın. Üzerine 1 kaşık tarçın ve kırılmış 2 ceviz ekleyin. Akşam yemeğinden önce tüketin Her seferinde taze hazırlayın.
YAĞSIZ ET
Eti kızartma ve kavurma yerine, ızgara veya fırınlanmış olarak tüketmeniz daha doğru olacaktır. Ayrıca etin yağsız kısmını tercih etmelisiniz. Etle yaptığınız yemeklere ilave yağ eklemeyerek etin kendi yağıyla pişmesini sağlamalısınız. Kırmızı et, demir, B-12 vitamini ve çinko dahil, sağlığa faydalı besleyici bileşenler içerir. Et ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalar, B-12 vitamininin ana diyet kaynaklarıdır. Bu nedenle, vejetaryen veya vegan diyet uygulayan kişilerin B-12 eksikliği anemisini önlemek için ek B-12 almaları gerekebilir.
YEŞİL SALATA
Yeşil yapraklı sebzeler ve çiğ sebzeler mükemmel bir doğal lif kaynağıdır ve her gün yeterince lif tüketmenin sağlık açısından birçok avantajı vardır: Lifler LDL veya “kötü” kolesterolü azaltmaya yardımcı olur. Kan şekeri kontrolüne yardımcı olur.Yeterli miktarda lif alımı, kilo kaybına ve sağlıklı kilo bakımına yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini normalleştirir ve bağırsak hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Uygun lif alımının kolorektal, meme, ağız, boğaz ve yemek borusu dahil olmak üzere birçok kanserin tekrarını ve önlenmesini azalttığı gösterilmiştir
YEŞİL ÇAY
Vücutta biriken ödemi atar ve iltihaplanmayı engeller. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir. Metabolizmayı hızlandırarak daha hızlı kalori yakmaya yardımcıdır. Yağ yakıcı etkisi sayesinde diyette olumlu etki bırakır.
YULAF EZMESİ
Düşük glisemik indeksli olduğundan yulaf ezmesi vücuda uzun süre enerji veriyor, zinde hissetmeye yardımcı oluyor. Hem doyurucu olduğu hem de tokluk hissini uzun süre sağladığı için diyet yapanlar, sağlıklı beslenmeye dikkat edenler tarafından da sıkça tercih ediliyor.
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