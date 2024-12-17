Meslek liseliler kamu kurumlarına masa, sıra ve dolap üretiyor! Ciro 10 milyon TL
Samsunda, Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, döner sermaye kapsamında gerçekleştirdiği üretim faaliyetleriyle okulların ve kamu kurumlarının talebi doğrultusunda masa, sıra, dolap, şövale ve sandalye üretiyor. İnşaat Teknolojisi Öğretmeni ve Ahşap Atölyesi Şefi Davut Taşova, "Döner sermayede ciro hedefimizi artırmayı planlıyoruz" dedi. Okul müdürü Mustafa Şahin ise "2024 yılı mevcut ciromuz şu anda 9,5-10 milyon TL'yi bulmuş durumda. Temel hedefimiz yıl bitmeden 10 milyon TL'yi yakalamak" diye konuştu.
• 17 Aralık 2024 - 13:10 • Son Güncelleme:
• 17 Aralık 2024 - 13:10 • Son Güncelleme: