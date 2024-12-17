Meslek liseliler kamu kurumlarına masa, sıra ve dolap üretiyor! Ciro 10 milyon TL

Yaptıkları işlerden memnun olduğunu belirten 10'uncu sınıf öğrencisi Seymen Arslan, "Okulumuzda dolap yaparak bir şeyler öğreniyoruz. Bunda da cebimize de katkı sağlıyor. Biz de ileride işimize yarayabilecek bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Yaptığımız ürünler sağlam ve kalıcı olursa biz de seviniyoruz" derken, 10'uncu sınıf öğrencisi Yusuf İslam Tüfekçi ise "Buraya gelme amacım, ahşapları merak ediyordum ve ilgim vardı. Onun için geldim. Elimiz de alıştı. Hocalarımız da yardımcı oluyorlar. Buradaki öğrendiklerimle ileride işimi kurup büyütmek istiyorum. Ayrıca burada hem okuyup hem para da kazanıyorum" diye konuştu. (DHA)