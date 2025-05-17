Mesleğini bıraktı, hayallerinin peşinden gitti: Sıfırdan başladı, usta oldu

"HAFTALIĞIMI BİRİKTİRİP KENDİME DİKİŞ MAKİNASI ALDIM"

Bu işe başlarken ailesinin hep yanında olduğunu vurgulayan Semra Yılmaz, haftalık parası ile kendine dikiş makinesi ve ip aldığını belirterek şunları aktardı:



"Babam ve eşim hep arkamda oldu, beni destekledi. Babam, 'Semracığım, bu işi yapmaya karar ver, usta ol, sonra bana de ki Baba, ben oldum, o zaman arkanda dururum' dedi. Onları utandırmamak için kendimi geliştirdim. Destek çok önemli. Ailem ve eşim olmasaydı hevesim kaçabilirdi. Rol eşini ve işini bulmak çok önemli. Annesiyle babasıyla nadir insanlar destek olmaz ama hayatına kattığın insan da çok önemli. İlk 5 yıl para bile almamama rağmen eşim hep destek oldu, sağ olsun. Haftalığımla, o 3 kuruş aldığım parayla kendime bir makine aldım. Babam, 'Benden sonra bu süreçte beş kuruş faydam olmaz' dedi. Makinemi haftalığımla 50 TL'lik taksitlerle ödedim. Bu, 2007 yılındaydı. O yıllarda 50 TL ile makinemi, birkaç haftalığımla da ip aldım."