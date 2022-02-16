• 16 Şubat 2022 - 12:48 • Son Güncelleme:
Meryem Uzerli tatilde! Dubai pozlarına beğeni yağdı...
'Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle adını duyuran Meryem Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi ile tatil için Dubai'ye gitti. Ünlü oyuncu, kızlarıyla havuzda geçirdiği eğlenceli anları, sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.
• 16 Şubat 2022 - 12:48 • Son Güncelleme:
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Son olarak 2019 yapımı 'Kovan' filminde rol alan Meryem Uzerli, 2014 yılında Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı, geçen sene ise küçük kızı Lily Koi'yi dünyaya getirmişti.
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UZERLİ'NİN EN BÜYÜK HAYALİ
Öte yandan MAG Dergisi'nin ekim sayısına konuk olan Meryem Uzerli, "Daha sağlıklı olmak ve bahçeli bir evde yaşamak istiyorum. Şu an bir apartman dairesinde oturuyoruz. Bir de annemi ve babamı daha çok görmek istiyorum. En büyük hayalim çocuklarım Lara ve Lily’ye güzel bir gelecek yaratmak ve bu dünyada kadın-erkek eşitliğini nihayet görebilmek" demişti.