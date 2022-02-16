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MagazinMeryem Uzerli tatilde! Dubai pozlarına beğeni yağdı...
HaberlerMagazin Haberleri Meryem Uzerli tatilde! Dubai pozlarına beğeni yağdı...
• 16 Şubat 2022 - 12:48 • Son Güncelleme:

Meryem Uzerli tatilde! Dubai pozlarına beğeni yağdı...

'Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle adını duyuran Meryem Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi ile tatil için Dubai'ye gitti. Ünlü oyuncu, kızlarıyla havuzda geçirdiği eğlenceli anları, sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

• 16 Şubat 2022 - 12:48 • Son Güncelleme:
1Meryem Uzerli tatilde Dubai pozlarına beğeni yağdı...
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Son olarak 2019 yapımı 'Kovan' filminde rol alan Meryem Uzerli, 2014 yılında Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı, geçen sene ise küçük kızı Lily Koi'yi dünyaya getirmişti.

2KIZLARIYLA DUBAIDE

KIZLARIYLA DUBAI'DE

Hayatını Almanya'da sürdüren güzel oyuncu, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Zaman zaman çocuklarıyla keyifli anlarını yayınlayan güzel oyuncu, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

3Meryem Uzerli tatilde Dubai pozlarına beğeni yağdı...

Ailesiyle birlikte tatil için Dubai'ye giden Uzerli, kızlarıyla verdiği eğlenceli pozları; Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

4ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

38 yaşındaki Meryem Uzerli'nin çocukları sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı olurken; sekiz yaşındaki Lara'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti.

5UZERLİNİN EN BÜYÜK HAYALİ

UZERLİ'NİN EN BÜYÜK HAYALİ

Öte yandan MAG Dergisi'nin ekim sayısına konuk olan Meryem Uzerli, "Daha sağlıklı olmak ve bahçeli bir evde yaşamak istiyorum. Şu an bir apartman dairesinde oturuyoruz. Bir de annemi ve babamı daha çok görmek istiyorum. En büyük hayalim çocuklarım Lara ve Lily’ye güzel bir gelecek yaratmak ve bu dünyada kadın-erkek eşitliğini nihayet görebilmek" demişti.

6Meryem Uzerli tatilde Dubai pozlarına beğeni yağdı...

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli, iki çocuğu Lara ve Lily Koi’ye de kendi bakıyor. Bakıcı tutmayan oyuncunun, pandemi sürecinde ise; market dışında evinden çıkmadığı öğrenilmişti.

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