Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinMerve Özbey ikinci kez anne oluyor!
HaberlerMagazin Haberleri Merve Özbey ikinci kez anne oluyor!
• 25 Şubat 2022 - 13:33 • Son Güncelleme:

Merve Özbey ikinci kez anne oluyor!

Şarkıcı Merve Özbey 2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına alan Özbey'den müjdeli haber geldi. Her fırsatta 4 çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Özbey, ikinci çocuğuna hamile.

• 25 Şubat 2022 - 13:33 • Son Güncelleme:
1Merve Özbey ikinci kez anne oluyor
ABONE OL

Merve Özbey, Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. 33 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz yıl şubat ayında ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına almıştı.

2Merve Özbey ikinci kez anne oluyor

Hürrriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Özbey'in yeniden hamile olduğu öğrenildi. İkinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı, hamileliğinin henüz başında.

3DÖRT ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM

"DÖRT ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM"

Bebeğinin cinsiyetini önümüzdeki ay öğrenecek olan Özbey, düğünün ardından verdiği bir röportajda, eşiyle dört çocuk yaparak kabalık bir aile olmak istediklerini belirtmişti.

4Merve Özbey ikinci kez anne oluyor

Merve Özbey, "Allah en hayırlı zamanda nasip etsin. Ben tek çocuk büyüdüğüm için üç-dört çocuğum olsun, çok kalabalık bir aile olalım istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

52021 BANA KIZIMI VERDİ

"2021 BANA KIZIMI VERDİ"

Başarılı şarkıcı, "2021 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Her şeyden önce 2021’de kızım dünyaya geldi. İşlerim iyi gidiyor. Kızımın, benim, eşimin sağlığı iyi. Daha ne isteyeyim, her şey yolunda çok şükür” yanıtını vermişti.

6Merve Özbey ikinci kez anne oluyor

Özbey, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından Elif Özüm'ün fotoğrafını paylaşmış, "Seni çok seviyorum annem. Allah’ım bütün evlatlarımızı korusun" notunu yazmıştı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Merve Özbey ikinci kez anne oluyor!

Merve Özbey ikinci kez anne oluyor!

Camdaki Kız'da Nalan her şeyi öğreniyor mu?

Camdaki Kız'da Nalan her şeyi öğreniyor mu?

Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada!

Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada!

Iraklı iş insanı Ebru Gündeş'i yakın markaja aldı!

Iraklı iş insanı Ebru Gündeş'i yakın markaja aldı!