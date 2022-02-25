Merve Özbey ikinci kez anne oluyor!

"2021 BANA KIZIMI VERDİ"

Başarılı şarkıcı, "2021 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Her şeyden önce 2021’de kızım dünyaya geldi. İşlerim iyi gidiyor. Kızımın, benim, eşimin sağlığı iyi. Daha ne isteyeyim, her şey yolunda çok şükür” yanıtını vermişti.