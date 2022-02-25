• 25 Şubat 2022 - 13:33 • Son Güncelleme:
Merve Özbey ikinci kez anne oluyor!
Şarkıcı Merve Özbey 2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına alan Özbey'den müjdeli haber geldi. Her fırsatta 4 çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Özbey, ikinci çocuğuna hamile.
• 25 Şubat 2022 - 13:33 • Son Güncelleme:
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Merve Özbey, Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. 33 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz yıl şubat ayında ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına almıştı.
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"DÖRT ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM"
Bebeğinin cinsiyetini önümüzdeki ay öğrenecek olan Özbey, düğünün ardından verdiği bir röportajda, eşiyle dört çocuk yaparak kabalık bir aile olmak istediklerini belirtmişti.
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