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MagazinMerve Boluğur sütyenli kombiniyle büyüledi! 'Gözlerim yandı'
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• 21 Nisan 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:

Merve Boluğur sütyenli kombiniyle büyüledi! 'Gözlerim yandı'

Ünlü oyuncu Merve Boluğur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Boluğur sütyenli kombiniyle tozu dumana kattı. Sevilen oyuncunun düzgün fiziğine çok sayıda yorum geldi.

• 21 Nisan 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
1Merve Boluğur sütyenli kombiniyle büyüledi Gözlerim yandı
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Son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Merve Boluğur bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde mini elbisesiyle kamera önüne geçen Boluğur bu defa sütyenli kombiniyle takipçilerinden beğeni topladı.

2MERVE BOLUĞUR SÜTYENLİ KOMBİNİYLE TOZU DUMANA KATTI

MERVE BOLUĞUR SÜTYENLİ KOMBİNİYLE TOZU DUMANA KATTI

Ünlü oyuncu son zamanlarda, sınır tanımayan pozlarıyla sosyal medyada oldukça konuşuluyor.

3Merve Boluğur sütyenli kombiniyle büyüledi Gözlerim yandı

Sütyenli kombiniyle verdiği pozlara, "Merve hanım insan mıyız?", "Gözlerim yandı" gibi yorumlar geldi.

4Merve Boluğur sütyenli kombiniyle büyüledi Gözlerim yandı

Oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran Merve Boluğur Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül rolü ile tanındı.

5Merve Boluğur sütyenli kombiniyle büyüledi Gözlerim yandı

Merve Boluğur bir zamanlara damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu Sultan rolüyle ekranlara gelmişti.

6BEN DERİN YAŞAYAN BİR KADINIM

"BEN DERİN YAŞAYAN BİR KADINIM"

Geçtiğimiz günlerde takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan ünlü oyuncu bir takipçisinin, "Yalnızlığının sonu ne zaman gelecek?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

7Merve Boluğur sütyenli kombiniyle büyüledi Gözlerim yandı

"Ben derin yaşayan bir kadınım... Günümüzde her şey yüzeysel ve göstermelik maalesef. Denemelerim oluyor, benim kafada olan birine rastlamadım daha...

8Merve Boluğur sütyenli kombiniyle büyüledi Gözlerim yandı

Evlilik ciddi sorumluluk bana göre. Türkiye'de çoğu insan bilinçsizce yapıyor. Sevgi temelli olmalı, olgunluk gerekiyor"

9Merve Boluğur sütyenli kombiniyle büyüledi Gözlerim yandı

2015–2017 yılları arasında Murat Dalkılıç ile evli kalan Merve Boluğur geçtiğimiz yazlarda yeni bir aşka yelken açmış ancak aradığını bulamamıştı. (Mynet)

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