• 21 Nisan 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
Merve Boluğur sütyenli kombiniyle büyüledi! 'Gözlerim yandı'
Ünlü oyuncu Merve Boluğur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Boluğur sütyenli kombiniyle tozu dumana kattı. Sevilen oyuncunun düzgün fiziğine çok sayıda yorum geldi.
• 21 Nisan 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
1
Son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Merve Boluğur bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde mini elbisesiyle kamera önüne geçen Boluğur bu defa sütyenli kombiniyle takipçilerinden beğeni topladı.
3
6
7
9