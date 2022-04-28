Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinMerve Boluğur sezonu açtı: Alaçatı bomboş, lütfen gelmeyin
HaberlerMagazin Haberleri Merve Boluğur sezonu açtı: Alaçatı bomboş, lütfen gelmeyin
• 28 Nisan 2022 - 13:41 • Son Güncelleme:

Merve Boluğur sezonu açtı: Alaçatı bomboş, lütfen gelmeyin

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur yaz özlemine Alaçatı'da son verdi. Bayram öncesi Alaçatı'ya giden oyuncu erken saatte denize gidip bikinili pozunu paylaştı. Merve Boluğur tatilcilere seslenerek "Bomboş lütfen gelmeyin" dedi.

• 28 Nisan 2022 - 13:41 • Son Güncelleme:
1Merve Boluğur sezonu açtı: Alaçatı bomboş, lütfen gelmeyin
ABONE OL

Bir süredir ekrandan uzak olmasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur sonunda denize girdi. Her fırsatta yazı özlediğini söyleyen oyuncu soluğu Alaçatı'da aldı.

2Merve Boluğur sezonu açtı: Alaçatı bomboş, lütfen gelmeyin

Sabah erken saatlerinde denize koşan oyuncu Merve Boluğur önce siyah bikinisiyle bir pozunu paylaştı.

3Merve Boluğur sezonu açtı: Alaçatı bomboş, lütfen gelmeyin

Ardından ise tatilcilere seslendi.

4Merve Boluğur sezonu açtı: Alaçatı bomboş, lütfen gelmeyin

"Yazı getirdim dağılın" diyen oyuncu "Alaçatı bomboş sahibi gibiyim, lütfen gelmeyin" dedi.

5BİLDİĞİMİ OKURUM

"BİLDİĞİMİ OKURUM"

Merve Boluğur daha sonra da kısa taytı ve bikini üstüne ayna karşısında poz vererek paylaşım yaptı.

Merve Boluğur bir kadın hayranının “Neden senin gibi özgüvenli olamıyorum?” sorusuna şu yanıtı vermişti: "Herkesin bu hayattan tat alma kafası başkadır. Ben özgürlüğümden ödün vermem." "Kulağımı tıkar, bildiğimi okur, yolumdan şaşmam. Mezara tek başıma gireceğim ben."

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Merve Boluğur sezonu açtı: Alaçatı bomboş, lütfen gelmeyin

Merve Boluğur sezonu açtı: Alaçatı bomboş, lütfen gelmeyin

Erhan Yazıcıoğlu: Kızımın kakasını yedim!

Erhan Yazıcıoğlu: Kızımın kakasını yedim!

Ecem Çırpan'ın paylaşımı kafa karıştırdı! Evleniyorlar mı?

Ecem Çırpan'ın paylaşımı kafa karıştırdı! Evleniyorlar mı?

Ünlülerin bilinmeyen korkuları! Elmayı görünce gözleri yaşaran bile var...

Ünlülerin bilinmeyen korkuları! Elmayı görünce gözleri yaşaran bile var...