• 28 Nisan 2022 - 13:41 • Son Güncelleme:
Merve Boluğur sezonu açtı: Alaçatı bomboş, lütfen gelmeyin
Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur yaz özlemine Alaçatı'da son verdi. Bayram öncesi Alaçatı'ya giden oyuncu erken saatte denize gidip bikinili pozunu paylaştı. Merve Boluğur tatilcilere seslenerek "Bomboş lütfen gelmeyin" dedi.
• 28 Nisan 2022 - 13:41 • Son Güncelleme:
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Bir süredir ekrandan uzak olmasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur sonunda denize girdi. Her fırsatta yazı özlediğini söyleyen oyuncu soluğu Alaçatı'da aldı.
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"BİLDİĞİMİ OKURUM"
Merve Boluğur daha sonra da kısa taytı ve bikini üstüne ayna karşısında poz vererek paylaşım yaptı.
Merve Boluğur bir kadın hayranının “Neden senin gibi özgüvenli olamıyorum?” sorusuna şu yanıtı vermişti: "Herkesin bu hayattan tat alma kafası başkadır. Ben özgürlüğümden ödün vermem." "Kulağımı tıkar, bildiğimi okur, yolumdan şaşmam. Mezara tek başıma gireceğim ben."