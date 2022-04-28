Merve Boluğur sezonu açtı: Alaçatı bomboş, lütfen gelmeyin

"BİLDİĞİMİ OKURUM"

Merve Boluğur daha sonra da kısa taytı ve bikini üstüne ayna karşısında poz vererek paylaşım yaptı.



Merve Boluğur bir kadın hayranının “Neden senin gibi özgüvenli olamıyorum?” sorusuna şu yanıtı vermişti: "Herkesin bu hayattan tat alma kafası başkadır. Ben özgürlüğümden ödün vermem." "Kulağımı tıkar, bildiğimi okur, yolumdan şaşmam. Mezara tek başıma gireceğim ben."