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MagazinMerve Boluğur direk dansı yaptığı anları paylaştı!
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• 08 Mart 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:

Merve Boluğur direk dansı yaptığı anları paylaştı!

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, son pozlarıyla adından söz ettirdi. Oyuncu, direk dansı yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

• 08 Mart 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:
1Merve Boluğur direk dansı yaptığı anları paylaştı
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Erkan Şen'le ilişkisini noktalayan ve ardından şarkıcı Emre Kaya ile aşk yaşadığı dedikodularını yalanlayan Merve Boluğur (34), paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2Merve Boluğur direk dansı yaptığı anları paylaştı

Uzun yıllardır uzak olan ve bunun yanı sıra YouTube kanalı ile albüm çalışmalarına ağırlık veren Boluğur, direk dansı yaptı. Önceki gün objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, o anları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

3Merve Boluğur direk dansı yaptığı anları paylaştı

Merve Boluğur, bu fotoğrafını, "Uçuyorum!" ifadeleriyle paylaştı. Boluğur'un gönderisi kısa sürede 38 binden fazla beğeni aldı.

4PROBLEM KIZ

"PROBLEM KIZ"

Geçtiğimiz hafta da siyah elbisesiyle objektif karşısına geçen Merve Boluğur, peş peşe paylaştığı fotoğraflarına "Problem kız" notunu düşmüştü. Oyuncunun paylaşımı, binlerce beğeni almıştı.

5BİR EVLİLİK YAPTI

BİR EVLİLİK YAPTI

Merve Boluğur, 2015’te nikah masasına oturduğu popçu Murat Dalkılıç’tan Eylül 2017’de tek celsede boşanmıştı. Boşanmadan sonra aradığı aşkı bulamayan oyuncu geçtiğimiz günlerde "Evleneceğim kişiyle aramda tutku ve sağlam bir his bağı olmalı" yanıtını verdi.

6AŞIK OLDUĞUMDA SÖYLERİM

"AŞIK OLDUĞUMDA SÖYLERİM"

Öte yandan Emre Kaya ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündeme gelen ancak, "Aşk yok, iş var" açıklamasında bulunan oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ünlü popçu ile dans ederken kameralara yansımıştı.

7Merve Boluğur direk dansı yaptığı anları paylaştı

Bir magazin sayfasının paylaştığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Boluğur, aşk iddialarına son noktayı koymuştu. Boluğur, aşk iddialarını; "Arkadaşım demiştim ya... Aşık olduğumda söylerim" ifadelerini kullanarak yalanlamıştı.

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    Merve Boluğur direk dansı yaptığı anları paylaştı!

    Merve Boluğur direk dansı yaptığı anları paylaştı!