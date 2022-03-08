• 08 Mart 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:
Merve Boluğur direk dansı yaptığı anları paylaştı!
Açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, son pozlarıyla adından söz ettirdi. Oyuncu, direk dansı yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.
• 08 Mart 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:
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Erkan Şen'le ilişkisini noktalayan ve ardından şarkıcı Emre Kaya ile aşk yaşadığı dedikodularını yalanlayan Merve Boluğur (34), paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Uzun yıllardır uzak olan ve bunun yanı sıra YouTube kanalı ile albüm çalışmalarına ağırlık veren Boluğur, direk dansı yaptı. Önceki gün objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, o anları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
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Bir magazin sayfasının paylaştığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Boluğur, aşk iddialarına son noktayı koymuştu. Boluğur, aşk iddialarını; "Arkadaşım demiştim ya... Aşık olduğumda söylerim" ifadelerini kullanarak yalanlamıştı.