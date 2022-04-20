Mert'ten Survivor'a damga vuran paylaşım, ortalık karıştı! Nisa, Barış'ı aldattı mı?
İzleyenleri ekrana kilitleyen TV 8'in çok izlenen yarışması olan Survivor 2022'ye Mert Öcal'ın Nisa hakkındaki paylaşımları damga vurdu. Mert Öcal'ın Nisa hakkındaki 'Barış'ı aldattı 'imalı paylaşımı tepkilere neden olunca Mert Öcal twitter hesabını kapatmak zorunda kaldı.
Yarışmacılar Survivor Nisa ile Survivor Barış Yağcı'nın olaylı aşkı sezonun en çok konuşulanları arasına girmişti. Belliki ikili arasında yaşananlar hayranlarının bildiğinin çok ötesinde. Mert Öcal Nisa hakkındaki son paylaşımı ile gizem kapısını araladı.
MERT ÖCAL NE DEMEK İSTEDİ?
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star'a karşılaşmaların heyacanın yanı sıra yarışmacılarının aşkları da dikkat çekmeye devam ediyor. Mert Öcal'ın son paylaşımı da magazin dünyasına bomba gibi düştü.
En son Nisa, oyun sırasında Barış'ın kadınları dövdüğünü iddia etmişti. Nisa'nın bu iddiasının ardından ikinci bomba Mert Öcal'dan geldi. Survivor Mert Öcal, Twitter hesabından Nisa'yla ilgili önemli bir iddia ortaya attı.
Ancak Mert Öcal'ın paylaşımı Nisa'nın hayranlarını bir hayli kızdırdı. Tepkiler çığ gibi büyüyünce Mert Öcal Twitter hesabını kapatmak zorunda kaldı.
Geçtiğimiz yıl Survivor programı devam ederken Nisa'nın Survivor Sercan'ın tekliflerini geri çevirmesi de dikkat çekmişti. Survivor boyunca abi kardeş ilişkisi sunan Nisa ile Mert Öcal'ın sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa ve Mert'in aşkı da gizemli bir şekilde son bulmuştu.
EVRİM'İN SORUSU OLAY OLMUŞTU!
Hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda Evrim, Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" diyen Evrim'e Nisa, "Bana da laf atmasaydın" şeklinde cevap vermişti.
Nisa da ağlayarak "Normalde Evrim'e tepki göstermezdim ama benim bir senedir bu konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü bir yılıydı. Telefonlarımı karıştırıyordu. Şifremi değiştiriyordum, yine karıştırıyordu. Annemle olan konuşmalarımız Çekçe onları bile çevirip bakıyordu" demişti.
Bu olayın ardından da Nisa geçtiğimiz gün yarışma esnasında Barış'ın kadınları dövdüğünü iddia etmişti ve ortalık bir süre karışmıştı.
NİSA, BARIŞ'I ALDATTI MI?
Bunun üzerine de geçtiğimiz haftalarda yarışmadan elenen Mert Öcal, Nisa'nın Barış'la sevgiliyken Barış'ı aldattığını iddia etti.
Bu iddia tepkilere yol açarken Nisa'nın Barış'ı aldattığı kişi olduğu belirtilen Süleyman Atlı Instagram hesabından yaptığı açıklamada Nisa'yla arkadaş olduklarını açıkladı. Ardından da Mert Öcal, Nisa'nın fanlarına daha fazla dayanamayarak Twitter'a veda ettiğini duyurdu. Kaynak: Medyaradar