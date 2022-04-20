Mert'ten Survivor'a damga vuran paylaşım, ortalık karıştı! Nisa, Barış'ı aldattı mı?

EVRİM'İN SORUSU OLAY OLMUŞTU!

Hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda Evrim, Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" diyen Evrim'e Nisa, "Bana da laf atmasaydın" şeklinde cevap vermişti.



Nisa da ağlayarak "Normalde Evrim'e tepki göstermezdim ama benim bir senedir bu konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü bir yılıydı. Telefonlarımı karıştırıyordu. Şifremi değiştiriyordum, yine karıştırıyordu. Annemle olan konuşmalarımız Çekçe onları bile çevirip bakıyordu" demişti.



Bu olayın ardından da Nisa geçtiğimiz gün yarışma esnasında Barış'ın kadınları dövdüğünü iddia etmişti ve ortalık bir süre karışmıştı.