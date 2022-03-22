Mert elendi,Sude yıkıldı! Sude Burcu için kötü yorumlar yapılınca kardeşi sessizliğini bozdu...

MERT GİTTİ SUDE YIKILDI

Gözyaşlarına boğulan Sude duygularını 'Ruhum çekilmiş gibi hissettim onun adını duyduğum zaman. Ama içimde bir birikmişlik hissediyorum onun çok büyük bir etkisi var. Bir haftadır duygusal çöküş yaşıyorum, ailemle alakalı... Üstüne Berna gitti, onun üstüne Mert gitti. Burası git gide zor bir yer olmaya başladı. Tabii ki ikimiz aynı anda çıkamayacaktık buradan. Ya o önce çıkacaktı ya da ben! O gitti, bu kadar etkileneceğimi de beklemiyordum. Her şeyi bilerek geldik buraya, herkes de artık biliyor. Mert'in gidişi benim patlama noktam oldu.' sözleriyle dile getirdi.