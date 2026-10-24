Mersin'den çıktı, dünya birincisi oldu! 300 yıllık sır bütün ülkeleri solladı

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Kazanılan altın madalyanın Türk arıcılığı açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Çay, "Altın madalyayı kazandığımız için çok mutlu oldum. Çünkü burada sadece kendi balımızı değil aynı zamanda memleketimizin, tüm Türkiye'nin ballarını temsil ediyoruz. Çünkü Türk arıcıları olarak Türkiye'de çok güzel ballar üretiyoruz. Biz de bu üretmiş olduğumuz balları uluslararası platformda temsil ediyoruz. Böyle altın madalya ülkemize götürmek bizi gerçekten mutlu ediyor" diye konuştu.Ailesinin 300 yıldır arıcılıkla uğraştığına da değinen Çay, "Biz aile olarak 300 yıldır arıcılık yapıyoruz. Dededen toruna. Bu arıcılık geleneğimiz bize bu başarıyı da getirdi aynı zamanda. Bu geleneği koruyup çocuklarımıza aktarmak istiyoruz. Çünkü güzel bal üretmek, üretmiş olduğumuz bala böyle uluslararası ortamlarda değer verilmesi bizi gerçekten mutlu ediyor. Bu duyguyu çocuklarımın, torunlarımın, sonraki nesillerimizin de yaşamasını istiyorum. Onun için arıcılığı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.