Mersin'de hasadı başladı, dünyanın dört bir yanına ihrac ediliyor! Kilosu 35-40 TL'ye kadar düştü

Bunları 35-40 liraya satıyorlar da aslında ihracatçıya 60 liraya mal oluyor. Ben aslında çiftçiyi uyarıyorum. İçeride görüldüğü gibi tezgaha dökülen kayısının yarıdan fazlası ıskartaya çıkıyor. Onun için buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun bir de sorunu 35 milimin altında olan bir kayısı ihracata gitmiyor. Vatandaşta diyor ki bu güzel kayısı ama ebadı tutmuyor. Çiftçinin buna dikkat etmesi gerekiyor" dedi.