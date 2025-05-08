Mersin'de hasadı başladı, dünyanın dört bir yanına ihrac ediliyor! Kilosu 35-40 TL'ye kadar düştü
Türkiye'de sofralık kayısı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde hasadın yoğunlaşmasıyla ihracat da başladı. Sezonda yaklaşık 200 bin ton verim alınması beklenen kayısının 100 bin tonun ihracata gideceği ifade edilirken fiyatların 35-40 TL'ye kadar da düştüğü öğrenildi.
MERSİN (İHA)
• 08 Mayıs 2025 - 18:22 • Son Güncelleme:
MERSİN (İHA)
• 08 Mayıs 2025 - 18:22 • Son Güncelleme: