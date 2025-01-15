Mersin'de 'gök bilimci' kadınlar, çocukları bilimle tanıştırıyor

Karaca: "Uzay, çocukken benim de hayalimdi"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde Uzman Astronom olarak görev yapan Yonca Karaca, astronomi alanını seçme nedenini; "Çocukluktan beri araştırmayı çok seven bir insanım. Uzay, aslında her çocuğun olduğu gibi çocukken benim de hayalimdi. Bir gün uzaya gideceğimin ve o yıldızlara dokunacağımın hayaliyle bugünlere kadar geldim. Üniversite tercihlerimde de bu bölümü seçtim" dedi.Astronomi okurken sınıflarındaki kadın oranının erkeklere göre daha az olduğunu ifade eden Karaca, "İstatistiklere baktığımız zaman kadın bilim insanı ve kadın astronom sayısı erkeklere göre daha az. Üniversite ortamında da kadınlar olarak azdık. Bunun sebebi geçmişten gelen önyargılar ve bilimde kadının geri planda tutulması olabilir. Geçmişteki bu önyargılar günümüzde artık büyük oranda azalmış durumda. Bunun da en önemli nedenlerinden biri aslında belediye gibi bir kurumun böyle bir iş koluna istihdam imkanı sağlaması" diye konuştu.