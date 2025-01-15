Mersin'de 'gök bilimci' kadınlar, çocukları bilimle tanıştırıyor

"Öğrencilere yol gösterici olduğumuzu düşünüyoruz"
"Bizim işimiz uzay" diyen Karaca, "Gece olduğu zaman yıldızlar ve gezegenler bize gülümsüyorlar. Gece gelip burada gözlemler gerçekleştiriyoruz, sahaya çıkıyoruz, uygun gözlem ortamları araştırıyoruz. Tabi uyku güzel ama bunun için uykumuzdan feragat ediyoruz. Buraya gelen öğrencilerin gözlerinde ışığı gördüğümüz, bize hayranlıkla baktıkları zaman bütün yorgunluklarımız silinip gidiyor. Çünkü astronomluğu onlar da buraya geldiklerinde yeni tanımaya başlıyorlar" dedi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kadın astronom olarak görev yapmanın gurur verici olduğunu dile getiren Karaca, "İki kadın olarak bize bu iş kolunda güvenip, bu sorumluluğu vermeleri büyük bir gurur kaynağı. Kadınlar olarak güçlüyüz, her alanda olduğu gibi bilim alanında da varız. Buraya gelen öğrencilere de ‘siz de yapabilirsiniz' algısı kazandırmaya çalışıyoruz. Öğrencilere gerek farkındalık oluşturması, gerekse kariyer planlamalarını yapmaları bakımından yol gösterici olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.