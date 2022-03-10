• 10 Mart 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:
Merkez Hakem Kurulu’nun toplantısında büyük şok! Mete Kalkavan arkasına bakmadan gitti!
Merkez Hakem Kurulu’nun Türk futbolunda deprem etkisi yaratan hakem operasyonunun yankıları sürmeye devam ediyor. Göreve devam edecek listede yer alan Mete Kalkavan, dün düzenlenen Riva toplantısında yaptığı hareketle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu resmen şoke etti. İşte yaşananlar ve olayın perde arkası...
• 10 Mart 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig 'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardığını açıklamıştı. MHK'nın Türk futbolunda deprem etkisi yaratan hakem operasyonunun yankıları sürmeye devam ediyor.
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Göreve devam edecek listede yer alan Mete Kalkavan, dün düzenlenen Riva toplantısında yaptığı hareketle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu resmen şoke etti. 43 yaşındaki tecrübeli hakemin tarihi bir tavırla görevi bıraktığı ortaya çıktı. Yaşananların perde arkasına ise FANATİK ulaştı.
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