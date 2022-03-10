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Şampiy10Merkez Hakem Kurulu’nun toplantısında büyük şok! Mete Kalkavan arkasına bakmadan gitti!
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• 10 Mart 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:

Merkez Hakem Kurulu’nun toplantısında büyük şok! Mete Kalkavan arkasına bakmadan gitti!

Merkez Hakem Kurulu’nun Türk futbolunda deprem etkisi yaratan hakem operasyonunun yankıları sürmeye devam ediyor. Göreve devam edecek listede yer alan Mete Kalkavan, dün düzenlenen Riva toplantısında yaptığı hareketle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu resmen şoke etti. İşte yaşananlar ve olayın perde arkası...

• 10 Mart 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:
1Merkez Hakem Kurulu’nun toplantısında büyük şok Mete Kalkavan arkasına bakmadan gitti
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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig 'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardığını açıklamıştı. MHK'nın Türk futbolunda deprem etkisi yaratan hakem operasyonunun yankıları sürmeye devam ediyor.

2Merkez Hakem Kurulu’nun toplantısında büyük şok Mete Kalkavan arkasına bakmadan gitti

Göreve devam edecek listede yer alan Mete Kalkavan, dün düzenlenen Riva toplantısında yaptığı hareketle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu resmen şoke etti. 43 yaşındaki tecrübeli hakemin tarihi bir tavırla görevi bıraktığı ortaya çıktı. Yaşananların perde arkasına ise FANATİK ulaştı.

3İŞTE YAŞANANLAR;

İŞTE YAŞANANLAR;

Yaşananlarla ilgili olarak hakemleri bilgilendirmek amaçlı Riva’da toplayan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu büyük bir şok yaşadı. Konuşma başladıktan sonra hakemlere hitaben “Yaşananları içselleştireceksiniz” diyen Gündoğdu; Mete Kalkavan’ın sert tavrıyla karşılaştı.

4Merkez Hakem Kurulu’nun toplantısında büyük şok Mete Kalkavan arkasına bakmadan gitti

Kalkavan, “İçselleştiremiyorum başkan” şeklinde karşılık verince, Gündoğdu kelimeleri kullanmakta zorlandı. İlk şoku atlattıktan sonra “O zaman güle güle” diyen Gündoğdu, Mete Kalkavan’ın sandalyesine doğru baktığında tecrübeli hakemin yerinde olmadığını gördü.

5Merkez Hakem Kurulu’nun toplantısında büyük şok Mete Kalkavan arkasına bakmadan gitti

Zira Mete Kalkavan, sözünü söyledikten sonra çoktan salonu terk etmek için ayağa kalkmıştı. Kalkavan, bir çok kesimden takdir gören bu tavrıyla aktif hakemlik kariyerini de noktalamış oldu.

6Merkez Hakem Kurulu’nun toplantısında büyük şok Mete Kalkavan arkasına bakmadan gitti

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