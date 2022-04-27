Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.414-0.18EURO15.70-0.27USD14.820.18ALTIN905.31-0.11
    CANLI BORSA

    ÇALIŞMA HAYATI

    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Çalışma HayatıMemur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...
    HaberlerÇalışma Hayatı Haberleri Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...
    ABONE OL

    Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    Emekli aylığına ve memur maaşına zam geliyor. Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiriyor. Emekli aylığına ve memur maaşına gelecek olan zam oranı belli oluyor. Emekli aylıkları ve memur maaşları tek tek hesaplandı. Emekli ve memura çifte zam geliyor. Emekli ve memur zammı için belirleyici olacak veriler gelmeye devam ederken bir yandan da temmuz zammı ve uygulanacak düzenlemeler hakkında açıklamalar geliyor. Yaklaşık 2 ay sonra 'Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak' sorusu netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun tahribatını da ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir" diyerek bunların adım adım kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. İlk önemli detaylar 1 Mayıs'ta gelecek.

    • 27 Nisan 2022 - 14:15 • Son Güncelleme:
    • 27 Nisan 2022 - 14:15 • Son Güncelleme:
    1Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    Emekli ve memur maaşı için büyük önem arz eden 3 enflasyon verisi açıklandı. Bunun yanında Merkez Bankası Piyasa Beklenti Anketi göre 6 aylık tahmin edilen enflasyon oranı da netleşti. Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla öncelik sırasına göre, 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla meseleleri adım adım çözüme kavuşturuyor. Son olarak Bakan Bilgin'in yaptığı peş peşe açıklamalar emekli ve memur için Temmuz zam oranının yanında sosyal denge ve refah artışlarıyla beraber ek zamları gündeme getirdi. İşte detaylar...

    2ADIM ADIM ÇÖZÜLÜYOR

    ADIM ADIM ÇÖZÜLÜYOR

    2022 yılının ilk adımı asgari ücret meselesinin çözüme kavuşturulması oldu. Asgari ücret 2022 yüzde 50,5 ile yarım asrın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti.

    3HEM İŞÇİ SEVİNDİ HEM İŞVEREN

    HEM İŞÇİ SEVİNDİ HEM İŞVEREN

    Bunun yanında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan bir gelişme yaşandı.

    4SIRADA 3600 EK GÖSTERGE VAR

    SIRADA 3600 EK GÖSTERGE VAR

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur-Sen ile yaptığı toplantıların ardından memurun ek gösterge sorununu ortadan kaldıracak çalışmada sona geldi. Kapsamlı bir şekilde ele alınarak taslak metinlerin oluşturulduğu düzenlemede detaylar Mayıs ayında kamuoyu ile paylaşılacak.

    5EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ 2022 YILI BİTMEDEN YASALAŞACAK

    EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ 2022 YILI BİTMEDEN YASALAŞACAK

    Milyonlarca memurun beklediği ek gösterge düzenlemesi, kamuda çalışma barışını bozmadan, kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı eksenli kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp kademeli geçiş ile değerlendirilerek 2022 yılı bitmeden yasalaşacak.

    6EMEKLİ VE MEMUR İÇİN ÇİFTE ZAM

    EMEKLİ VE MEMUR İÇİN ÇİFTE ZAM

    Tüm bunlara ek olarak memur maaşları için Ocak 2022 dönemindeki gibi ilave refah artışı yapılacak. Ocak 2022 zam döneminde memur ve memur emeklisi ilave yüzde 2,5'luk ek zam almıştı.

    7Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    Öte yandan Temmuz ayı emekli zammı ile beraber yine sosyal refah düzenlemesi çerçevesinde emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme yapılacağı açıklandı.

    8BAKAN BİLGİNDEN EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

    BAKAN BİLGİN'DEN EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

    İşçileri, emeklileri ve memurları enflasyona ezdirmeyeceklerini açıklayan Bakan Bilgin, son olarak emeklileri sevindiren açıklamayı yaptı. Bakan Bilgin en düşük emekli maaşının Temmuz ayında Ocak'ta olduğu gibi artırılacağını açıkladı.

    9OCAK 2022DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI REKOR DÜZEYDE ARTTI

    OCAK 2022'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI REKOR DÜZEYDE ARTTI

    Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı yapılan sosyal refah düzenleme çerçevesinde yüzde 66 artış ile 1.500 liradan 2.500 liraya yükseltildi. Temmuz ayında uygulanacak en düşük emekli maaşı ile ilgili detaylar 1 Mayıs'ta Bakan Bilgin tarafından duyurulacak.

    10MAAŞ ARTIŞI NASIL BELİRLENECEK BAKAN BİLGİN: ÇOK CİDDİ BİR RAHATLAMA OLACAK

    MAAŞ ARTIŞI NASIL BELİRLENECEK? BAKAN BİLGİN: ÇOK CİDDİ BİR RAHATLAMA OLACAK

    Enflasyon üzerinden yapılacak bir hesaplama ile bir artış yapılacak sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, "Elbette içinde enflasyon olacak. Ama ağırlı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek düzenle olacak. Çok ciddi bir rahatlama olacak" ifadelerini kullandı.

    11SOSYAL REFAH ARTIŞI MECLİSTEN GEÇTİ: YENİ DÜZENLEMELERİN ÖNÜ AÇILDI

    SOSYAL REFAH ARTIŞI MECLİS'TEN GEÇTİ: YENİ DÜZENLEMELERİN ÖNÜ AÇILDI

    Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

    12Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

    13EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2022DE NE KADAR OLACAK

    EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2022'DE NE KADAR OLACAK?

    Temmuz 2022'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2022'de olduğu gibi 6 aylık enflasyon kadar maaş zammı alacak. Bunun yayında Bakan Bilgin'in açıkladığı gibi sosyal refah düzenleme ile yeni maaşlar için ek zamlar gündeme gelecek.

    14MEMURLAR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI ALACAK

    MEMURLAR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI ALACAK

    Memurlar, Temmuz ayında 2021 yılında belirlenen yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile 2022'nin ilk altı ayındaki enflasyonun yüzde 7,5'inin üzerindeki kadar farkı zam olarak hesaplarında görecek.

    15MAAŞ ZAMMI HESAPLARINDA ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

    MAAŞ ZAMMI HESAPLARINDA ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

    Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası emekli ve memur zammı büyük oranda netleşecek. Öte yandan Merkez Bankası'nın piyasa anketine göre hesaplanan rakamlara göre 6 aylık enflasyon oranının yüzde 34.62 olması bekleniyor.

    16Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    Eğer beklenen enflasyon gerçekleşirse; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 34,62 Temmuz zammı alacak.

    17Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı ile birlikte yüzde 34,12 (34,62-7,5+7) oranında zam alacak.

    18EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Eğer beklentilere göre hesaplanan 34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleşirse; yukarıdaki hesaplamaya göre en düşük maaş memurlarda 6.429 TL'den 8.622 TL'ye yükselecek.

    19Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 5.753 TL'ye, esnafta 2.948 TL'den 3.969 TL'ye, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3.292 TL'den 4.432 TL'ye çıkacak.

    20Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    Bu zamma refah düzenlemesinden gelen ek zam eklenince maaşlar bu oran nispetinde yine artacak.

    21OCAK AYINDA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ YÜZDE 2,5 EK ZAM ALMIŞTI

    OCAK AYINDA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ YÜZDE 2,5 EK ZAM ALMIŞTI

    Temmuz ayında Ocak ayında olduğu gibi yine memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5'luk bir ek zam belirlenmesi durumunda, hesaplanan yüzde 34,12 zam oranına bu rakam ilave edilecek. Yani memur ve memur emeklisi için zam oranı yüzde 36,62 olarak gerçekleşecek.

    22KİM KAÇ LİRA ALACAK İŞTE HESAPLANAN RAKAMLARLA ZAMLI MAAŞ TABLOSU

    KİM KAÇ LİRA ALACAK? İŞTE HESAPLANAN RAKAMLARLA ZAMLI MAAŞ TABLOSU

    Memurların maaşları Merkez Bankası anketinden çıkan sonuca göre yüzde 34.12 oranında ve Ocak 2022'de olduğu gibi yüzde 2,5'luk ilave zam ile artarsa yeni maaşlar şöyle oluşacak:

    23Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    UNVANLAR - DERECE - NET GÖREV AYLIĞI (TL)

    OCAK 2022 MAŞLARI - HESAPLANAN TEMMUZ MAAŞLARI - İLAVE ZAMLI (YÜZDE 2,5) TEMMUZ MAAŞLARI)

    GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28608 - 29141)

    ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11.188 - 15005 - 15285)

    MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9193 - 9364)

    24Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    ÖĞRETMEN 1/4 - 8.668 - 11626 - 11842

    KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26167 - 26655

    BAŞKOMİSER 3/1 11162 - 14970 - 15250

    25Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    POLİS MEMURU 8/1 - 9.706 - 13018 - 13260

    UZ. DOKTOR 1/4 13.312 - 17854 - 18187

    HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11200 - 11409

    26Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15343 - 15629

    TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7.132 - 9565 - 9743,7384

    PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24637 - 25096

    27Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14497 - 14767

    VAİZ 1/4 - 9.003 - 12075 - 12300

    AVUKAT 1/4 - 10934 - 14665 - 14938

    * Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)

    *Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

    28TEMMUZ 2022DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK

    TEMMUZ 2022'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    En düşük emekli maaşı Ocak döneminde yüzde 66 artışla 1.500 TL'den 2.500 TL'ye yükseltilmişti. İlave zam olmadan, beklenen aylık 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 34,62'ye göre 3.366 TL'ye yükselecek.

    29Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    Sosyal refah düzenlemesi ile emekliler için de yüzde 2,5'luk ilave zam oluşması durumunda bu rakam, 3.428 TL'ye ulaşacak.Bu konuda detayları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 Mayıs tarihinde açıklayacak.

    30EYT DÜZENLEMESİ TEMMUZ SONRASI GÜNDEME GELEBİLİR

    EYT DÜZENLEMESİ TEMMUZ SONRASI GÜNDEME GELEBİLİR

    Şuanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelikli gündeminde yer alan 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası emekli ve memur zammı konusu öncelikli hale gelecek. Bu konuların netleşmesinin ardından emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi gündeme gelecek.

    31Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    EYT'lilerin ne şekilde emekli olacakları şartların ne olacağı konusunda birçok formül masada. Bununla beraber EYT çalışmasının 2022 yılı içerisinde bitirilmesi beklenirken, özellikle Temmuz ayı sonrası bu çalışmaların hız kazanması bekleniyor.

    32ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ

    ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

    Emekli, memur, işçi ve tüm vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceği parolasıyla hareket hükümet, yeni ekonomi programı çerveçesinde enflasyonu baskılayacak adımlar atıyor. Bununla beraber, Bakan Bilgin asgari ücrete ek zam meselesinin şimdiden tartışmalara konu yapılarak enflasyon-ücret-enflasyon kısır döngüsü yaratabileceğine dikkat çekti.

    33HÜKÜMETTEN GEREĞİNİ YAPARIZ MESAJI

    HÜKÜMETTEN 'GEREĞİNİ YAPARIZ' MESAJI

    Asgari ücrete ara zam konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını belirten Bakan Bilgin, eğer olağanüstü şartlar oluşursa bu konuda adım atılacağını açıkladı.

      İLGİLİ GALERİLER

      Sıradaki Galeri
      Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

      Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

      Altın fiyatları ile ilgili bomba açıklama! Tarih verildi, yeniden yükselecek! Gram altın ve çeyrek altın...

      Altın fiyatları ile ilgili bomba açıklama! Tarih verildi, yeniden yükselecek! Gram altın ve çeyrek altın...

      Meteoroloji son dakika açıkladı! Kırkikindi yağmurları başlıyor, günlerce sürecek! Tarih verildi, tüm Türkiye'de...

      Meteoroloji son dakika açıkladı! Kırkikindi yağmurları başlıyor, günlerce sürecek! Tarih verildi, tüm Türkiye'de...

      Ukrayna savaşında tehlikeli gelişme! Rusya'dan İngiltere'ye sert tepki: Sizi vururuz, anlıyorsunuz değil mi?

      Ukrayna savaşında tehlikeli gelişme! Rusya'dan İngiltere'ye sert tepki: Sizi vururuz, anlıyorsunuz değil mi?