Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

Emekli ve memur maaşı için büyük önem arz eden 3 enflasyon verisi açıklandı. Bunun yanında Merkez Bankası Piyasa Beklenti Anketi göre 6 aylık tahmin edilen enflasyon oranı da netleşti. Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla öncelik sırasına göre, 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla meseleleri adım adım çözüme kavuşturuyor. Son olarak Bakan Bilgin'in yaptığı peş peşe açıklamalar emekli ve memur için Temmuz zam oranının yanında sosyal denge ve refah artışlarıyla beraber ek zamları gündeme getirdi. İşte detaylar...