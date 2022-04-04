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MagazinMeltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra bir araya geldi!
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• 04 Nisan 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:

Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra bir araya geldi!

1999-2002 yıllar arasında Yılan Hikayesi dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora, Londra'da buluştu. İkilinin pozlarına hayranlarından beğeni yağdı.

• 04 Nisan 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:
1Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra bir araya geldi
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Gezi Davası’nda müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan tiyatro ve televizyon oyuncusu sanatçı Memet Ali Alabora uzun süredir yurt dışında yaşıyor. Türkiye'yi terk eden Memet Ali Alabora eski dostuyla buluştu.

2Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra bir araya geldi

İngiltere'de bulunan Alabora, Mehmet Ali Alabora, 1999-2002 yıllar arasında Yılan Hikayesi dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Meltem Cumbul ile buluştu.

3Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra bir araya geldi

Ünlü oyuncunun, "Nihayet" diyerek paylaştığı gönderisine beğeni ve yorum yağdı. Ünlü ikilinin paylaşımlarına "Zeyno ile Memoli birlikte" yorumları yağdı.

4Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra bir araya geldi

Memet Ali Alabora'nın son haline ise "Yıllar zorlamış", "Hâlâ yakışıklı" yorumları yapıldı.

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