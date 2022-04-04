• 04 Nisan 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:
Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra bir araya geldi!
1999-2002 yıllar arasında Yılan Hikayesi dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora, Londra'da buluştu. İkilinin pozlarına hayranlarından beğeni yağdı.
• 04 Nisan 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:
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Gezi Davası’nda müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan tiyatro ve televizyon oyuncusu sanatçı Memet Ali Alabora uzun süredir yurt dışında yaşıyor. Türkiye'yi terk eden Memet Ali Alabora eski dostuyla buluştu.
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İngiltere'de bulunan Alabora, Mehmet Ali Alabora, 1999-2002 yıllar arasında Yılan Hikayesi dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Meltem Cumbul ile buluştu.
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