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MagazinMelisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç çiftinden evlilik yanıtı!
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• 08 Mart 2022 - 12:12 • Son Güncelleme:

Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç çiftinden evlilik yanıtı!

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, önceki gün kendisi gibi oyuncu sevgilisi Mustafa Mert Koç’la Emirgan’da bir mekandan çıkarken görüntülendi. El ele oldukları dikkatlerden kaçmayan ünlü çift; aynı eve taşındıkları, yakın zamanda evlenecekleri yönündeki iddialara yanıt verdi.

• 08 Mart 2022 - 12:12 • Son Güncelleme:
1Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç çiftinden evlilik yanıtı
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Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, önceki gün yaklaşık 10 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Mustafa Mert Koç'la Emirgan'daki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Bir hayli keyifli oldukları görülen ünlü çiftin, el ele olmaları dikkatlerden kaçmadı.

2BANA TAŞINMIŞSIN

"BANA TAŞINMIŞSIN"

Ayaküstü basın mensuplarıyla muhabbet eden Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç; aynı eve taşındıkları, yakın zamanda evlenecekleri yönündeki haberleriyle alakalı konuştu.

3Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç çiftinden evlilik yanıtı

Güzel oyuncu, "Sizler yazmışsınız haberi, sizden öğrendik biz de" dediği sırada sevgilisi, "Bana taşınmışsın' diye espri yaptım" şeklinde konuşup haberleri yalanladı. 27 yaşındaki Koç, "Melisa çalışıyor ama sürekli vakit geçiriyoruz, aynı ev falan yok" ifadelerini kullandı.

4İNŞALLAH İLERİDE

"İNŞALLAH İLERİDE"

"Birliktelik resmiyete döküldü mü?" sorusuna Mustafa Mert Koç, "Hayır, yok" cevabını verdi. Ailelerin tanışmadığını söyleyen Pamuk, "İnşallah ileride, neden olmasın?" dedi.

5ONDAN SÜREKLİ AKIL ALIYORUM

"ONDAN SÜREKLİ AKIL ALIYORUM"

Mustafa Mert Koç, "Son zamanlarda müzikle ilgileniyorum, stüdyo falan yaptık eve" dedi. Melisa Aslı Pamuk'a müzikle aranız nasıl diye sorulduğu sırada sevgilisi Koç, "Çok iyi ben sürekli akıl alıyorum ondan" dedi.

Pamuk, "Ben söyleyemem, çok utanırım" dedi. Sesinizin iyi olduğunuza inanmıyor musunuz? sorularına, "Hiç denemedim" diye cevapladığı sırada Koç, "Bence yetenek vadediyor" şeklinde konuştu.

6OYUNCU ÇİFTTEN EVLİLİK AÇIKLAMASI

OYUNCU ÇİFTTEN 'EVLİLİK' AÇIKLAMASI

Yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz eylül ayında ilk kez yan yana görüntülenen Melisa Aslı Pamuk-Mustafa Mert Koç çifti ilişkileri hakkında konuşmuştu.

7Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç çiftinden evlilik yanıtı

Koç, konuyla ilgili; "Süper gidiyor, her şey yolunda" demişti. "Nasıl tanıştınız?" sorusunu cevaplayan oyuncu, "Tanışma hikayemiz çok uzun. Ortak arkadaşlarımız vardı. Oradan denk geldi ama çok güzel gidiyor her şey, hiçbir sıkıntı yok. Yaklaşık dört aydır birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı.

8Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç çiftinden evlilik yanıtı

"Beraberliğimiz çok güzel gidiyor" şeklinde konuşan Pamuk ise 'evlilik' sorularına, "Daha çok erken" yanıtını vermişti. Mustafa Mert Koç da 'evlilik' sorusu üzerine "Hayırlısıysa olur ama şu an öyle bir düşüncemiz yok tabii ki. İşimize odaklandık" ifadelerini kullanmıştı.

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