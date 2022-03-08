Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç çiftinden evlilik yanıtı!
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, önceki gün kendisi gibi oyuncu sevgilisi Mustafa Mert Koç’la Emirgan’da bir mekandan çıkarken görüntülendi. El ele oldukları dikkatlerden kaçmayan ünlü çift; aynı eve taşındıkları, yakın zamanda evlenecekleri yönündeki iddialara yanıt verdi.
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, önceki gün yaklaşık 10 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Mustafa Mert Koç'la Emirgan'daki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Bir hayli keyifli oldukları görülen ünlü çiftin, el ele olmaları dikkatlerden kaçmadı.
"ONDAN SÜREKLİ AKIL ALIYORUM"
Mustafa Mert Koç, "Son zamanlarda müzikle ilgileniyorum, stüdyo falan yaptık eve" dedi. Melisa Aslı Pamuk'a müzikle aranız nasıl diye sorulduğu sırada sevgilisi Koç, "Çok iyi ben sürekli akıl alıyorum ondan" dedi.
Pamuk, "Ben söyleyemem, çok utanırım" dedi. Sesinizin iyi olduğunuza inanmıyor musunuz? sorularına, "Hiç denemedim" diye cevapladığı sırada Koç, "Bence yetenek vadediyor" şeklinde konuştu.
"Beraberliğimiz çok güzel gidiyor" şeklinde konuşan Pamuk ise 'evlilik' sorularına, "Daha çok erken" yanıtını vermişti. Mustafa Mert Koç da 'evlilik' sorusu üzerine "Hayırlısıysa olur ama şu an öyle bir düşüncemiz yok tabii ki. İşimize odaklandık" ifadelerini kullanmıştı.