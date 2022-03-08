Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç çiftinden evlilik yanıtı!

Koç, konuyla ilgili; "Süper gidiyor, her şey yolunda" demişti. "Nasıl tanıştınız?" sorusunu cevaplayan oyuncu, "Tanışma hikayemiz çok uzun. Ortak arkadaşlarımız vardı. Oradan denk geldi ama çok güzel gidiyor her şey, hiçbir sıkıntı yok. Yaklaşık dört aydır birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı.