Melike'nin ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıktı! 'Bakımsızlıktan öldü ben de göle attım'
SAZLIBOSNA Barajında 6 yıl önce cesedi bulunan 5 yaşındaki Melike Eşiyok’un ölümüyle ilgili gözaltına alınan baba, anne ve eski dini nikahlı eşi adliyeye sevk edildi. Baba Cahit Eşiyok’un poliste yapılan sorgusunda “Çocuk bakımsızlıktan öldü. Bende baraj gölüne attım" dediği öğrenildi.
Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
• 27 Kasım 2024 - 16:13 • Son Güncelleme:
Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
• 27 Kasım 2024 - 16:13 • Son Güncelleme: