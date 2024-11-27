Melike'nin ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıktı! 'Bakımsızlıktan öldü ben de göle attım'

Arnavutköy'de 18 Nisan 2018 yılında gece saatlerinde balık tutmak için gelen balıkçılar, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesediyle karşılaşmıştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ilk incelemenin ardından cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırmışlardı. Ancak yapılan incelemede 5 yaşındaki Kız çocuğunun nasıl öldüğü tam olarak belirlenemezken, kimliğini tespit edecek bir bulguya da rastlanılamamıştı.