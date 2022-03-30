Mektuptaki aile sırlarını açıkladı Instagram sallandı! Aşk üçgeni çıktı!

'EVREN BU KONUDA SANA GÜVENİYOR'

Chelsey, bu mektupları Kaliforniya'daki bir satıcı aracılığıyla keşfetti. Yaşadığı ikilemi Instgram'da paylaşan Chelsey'e 90 bin takipçisinden de yanıt gecikmedi. Bir takipçisi mektubun can sıkıcı bilgiler içerdiğinin aileyle paylaşılmasını ve böylece ailenin okuyup isteyip istemeyeceğine karar vermesi gerektiğini söyledi. Bir diğer takipçisi ise, "Sana bir sır söylendi ya da okundu. Evren bu konuda sana güveniyor. Biri sana kendisi hakkında başkalarını incitecek bir sır söylese, söyleyeceğinden şüpheliyim. Bundan bir hayır gelmez. Söyleme" dedi. Daha pek çok kişi de olayın çok uzun zaman önce yaşandığından bunu öğrenmenin üzüntü yaratacağını dile getirdi.