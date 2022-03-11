• 11 Mart 2022 - 11:31 • Son Güncelleme:
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can büyüdü! İşte yeni mesleği...
Magazin dünyasında evlilikleriyle örnek teşkil eden Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 21 yaşındaki oğulları Can Aslantuğ büyüdü! Koç Üniversitesi Konservatuar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi alan Can'ın meslek seçimi belli oldu.
• 11 Mart 2022 - 11:31 • Son Güncelleme:
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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 21 yaşındaki oğulları Can Aslantuğ, Koç Üniversitesi Konservatuvar bölümünde piyano üzerine müzik eğitimi almıştı.