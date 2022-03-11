Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can büyüdü! İşte yeni mesleği...

Gaye Sökmen Ajans ile sözleşme imzalayan Can Aslantuğ, "Eğitimini aldığım kamera arkası da dahil, sanatın tüm alanlarını önemsiyorum. Çünkü birbirlerini beslediğini inanıyorum. Öyleyse çalışma vakti" diyerek müjdeli haberi verdi.