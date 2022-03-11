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MagazinMehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can büyüdü! İşte yeni mesleği...
HaberlerMagazin Haberleri Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can büyüdü! İşte yeni mesleği...
• 11 Mart 2022 - 11:31 • Son Güncelleme:

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can büyüdü! İşte yeni mesleği...

Magazin dünyasında evlilikleriyle örnek teşkil eden Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 21 yaşındaki oğulları Can Aslantuğ büyüdü! Koç Üniversitesi Konservatuar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi alan Can'ın meslek seçimi belli oldu.

• 11 Mart 2022 - 11:31 • Son Güncelleme:
1Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onanın oğulları Can büyüdü İşte yeni mesleği...
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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 21 yaşındaki oğulları Can Aslantuğ, Koç Üniversitesi Konservatuvar bölümünde piyano üzerine müzik eğitimi almıştı.

2Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onanın oğulları Can büyüdü İşte yeni mesleği...

Müzik kariyerine devam eden Can Aslantuğ, radikal bir karar alarak oyunculuk yapmaya karar verdi.

3Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onanın oğulları Can büyüdü İşte yeni mesleği...

Gaye Sökmen Ajans ile sözleşme imzalayan Can Aslantuğ, "Eğitimini aldığım kamera arkası da dahil, sanatın tüm alanlarını önemsiyorum. Çünkü birbirlerini beslediğini inanıyorum. Öyleyse çalışma vakti" diyerek müjdeli haberi verdi.

4Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onanın oğulları Can büyüdü İşte yeni mesleği...

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