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MagazinMehmet Ali Erbil'den Seda Sayan açıklaması! 'O her zaman güzel, her zaman genç'
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• 23 Nisan 2022 - 10:07 • Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan açıklaması! 'O her zaman güzel, her zaman genç'

Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, 2011 yılında boşandığı Tuğba Coşkun ve 15 yaşındaki oğlu Ali Sadi Erbil ile önceki akşam Beyoğlu'ndaki mekanda bir araya gelerek, iftar yemeği yedi.

• 23 Nisan 2022 - 10:07 • Son Güncelleme:
1Mehmet Ali Erbilden Seda Sayan açıklaması O her zaman güzel, her zaman genç
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Mehmet Ali Erbil, 2018 yılında önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

2Mehmet Ali Erbilden Seda Sayan açıklaması O her zaman güzel, her zaman genç

Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ünlü şovmen, başarılı geçen tedavisinin ardından 'Çarkıfelek' programı ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

3HER AY OLDUĞU GİBİ BULUŞTUK

"HER AY OLDUĞU GİBİ BULUŞTUK"

65 yaşındaki sanatçı, eski eşi Tuğba Coşkun ve oğlu Ali Sadi Erbil ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Erbil, basın mensuplarının “Mehmet Ali Bey sizi çok sağlıklı gördük, ailecek de iftar yaptınız sanırım" sözleri üzerine, “Evet arkadaşlar, Ali Sadi ve annesi ile her ay olduğu gibi yine buluştuk. Hayırlı bayramlar herkese. Bayram gelmedi ama şimdiden kutluyorum, nice bayramlara, sağlıkla sıhhatle" dedi.

4PROBLEM OLURSA BABASI BURADA

"PROBLEM OLURSA BABASI BURADA"

Ünlü şovmen, "Oğlumla, annesi ve amcası ile birlikte aylık rutin toplantımızı yapıyoruz. Okul nasıl gidiyor, dersler nasıl gidiyor, ne gibi önlemler alabiliriz? Her velinin yapması gereken bir şey. Başıboş bırakılmaması lazım asla. Ortalık çok tehlikeli. Bir problem yok, oldu mu da babası burada zaten. Boyu da beni geçerek, fark attı" ifadelerini kullandı.

5SEDA BENİM CANIM

"SEDA BENİM CANIM"

“Mehmet Ali Bey, Seda Hanım (Sayan) evlilik arifesinde, yedinci kez evleniyor. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna Erbil, "O benim canım, her zaman güzel, her zaman genç" karşılığını verdi.

6Mehmet Ali Erbilden Seda Sayan açıklaması O her zaman güzel, her zaman genç

Eski eşler, ayrı ayrı araçlara binerek, evlerinin yolunu tuttu. Ali Sadi Erbil'i evine annesi Tuğba Coşkun bıraktı.

7SAĞLIK DURUMU

SAĞLIK DURUMU

Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ve 235 gün sonra hastaneden taburcu olan Erbil, ağır bir hastalık geçirdiğini belirterek, “Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin birçoğu bana dualar etti, onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım" ifadelerini kullanmıştı.

8Mehmet Ali Erbilden Seda Sayan açıklaması O her zaman güzel, her zaman genç
9Mehmet Ali Erbilden Seda Sayan açıklaması O her zaman güzel, her zaman genç

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