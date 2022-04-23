Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan açıklaması! 'O her zaman güzel, her zaman genç'
Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, 2011 yılında boşandığı Tuğba Coşkun ve 15 yaşındaki oğlu Ali Sadi Erbil ile önceki akşam Beyoğlu'ndaki mekanda bir araya gelerek, iftar yemeği yedi.
Mehmet Ali Erbil, 2018 yılında önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
"HER AY OLDUĞU GİBİ BULUŞTUK"
65 yaşındaki sanatçı, eski eşi Tuğba Coşkun ve oğlu Ali Sadi Erbil ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Erbil, basın mensuplarının “Mehmet Ali Bey sizi çok sağlıklı gördük, ailecek de iftar yaptınız sanırım" sözleri üzerine, “Evet arkadaşlar, Ali Sadi ve annesi ile her ay olduğu gibi yine buluştuk. Hayırlı bayramlar herkese. Bayram gelmedi ama şimdiden kutluyorum, nice bayramlara, sağlıkla sıhhatle" dedi.
"PROBLEM OLURSA BABASI BURADA"
Ünlü şovmen, "Oğlumla, annesi ve amcası ile birlikte aylık rutin toplantımızı yapıyoruz. Okul nasıl gidiyor, dersler nasıl gidiyor, ne gibi önlemler alabiliriz? Her velinin yapması gereken bir şey. Başıboş bırakılmaması lazım asla. Ortalık çok tehlikeli. Bir problem yok, oldu mu da babası burada zaten. Boyu da beni geçerek, fark attı" ifadelerini kullandı.
SAĞLIK DURUMU
Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ve 235 gün sonra hastaneden taburcu olan Erbil, ağır bir hastalık geçirdiğini belirterek, “Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin birçoğu bana dualar etti, onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım" ifadelerini kullanmıştı.