Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan açıklaması! 'O her zaman güzel, her zaman genç'

"PROBLEM OLURSA BABASI BURADA"

Ünlü şovmen, "Oğlumla, annesi ve amcası ile birlikte aylık rutin toplantımızı yapıyoruz. Okul nasıl gidiyor, dersler nasıl gidiyor, ne gibi önlemler alabiliriz? Her velinin yapması gereken bir şey. Başıboş bırakılmaması lazım asla. Ortalık çok tehlikeli. Bir problem yok, oldu mu da babası burada zaten. Boyu da beni geçerek, fark attı" ifadelerini kullandı.