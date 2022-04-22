Meğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar! 9 m.euro'luk yıldızı bedavaya almışlar

Xeka'nın Campos'un anlattığı projeden son derece etkilendiği ve yüzde 80 oranında anlaşma sağlandığı ifade ediliyor. Ancak Galatasaray'da yaşanan süreç bu önemli transferin önünü kapatabilir. Eğer Başkan Elmas görevden ayrılırsa Campos'un da Galatasaray'la bir bağı kalmayacak.