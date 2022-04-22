• 22 Nisan 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
Meğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar! 9 m.euro'luk yıldızı bedavaya almışlar
Burak Elmas'ın danışmanlık hizmeti aldığı Luis Campos'un ilk transferini yaptığı öğrenildi. Portekizli futbol adamı Lille'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki orta sahayla el sıkıştığı bilgisi geldi. İşte Galatsaaray'da yaşanan sıcak gelişmeler...
• 22 Nisan 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
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Kısa süre önce ibrasızlık şokunu yaşayan Galatasaray yönetimi ortaya çıkan sıkıntılı sürece rağmen transfer için çalışmalara devam ediyor.
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Transfer operasyonun başında olan Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un Lille'de beraber çalıştığı ve çok yakın olduğu Portekizli yıldızla görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği belirlendi.
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