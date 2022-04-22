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GalatasarayMeğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar! 9 m.euro'luk yıldızı bedavaya almışlar
HaberlerGalatasaray Haberleri Meğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar! 9 m.euro'luk yıldızı bedavaya almışlar
• 22 Nisan 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:

Meğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar! 9 m.euro'luk yıldızı bedavaya almışlar

Burak Elmas'ın danışmanlık hizmeti aldığı Luis Campos'un ilk transferini yaptığı öğrenildi. Portekizli futbol adamı Lille'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki orta sahayla el sıkıştığı bilgisi geldi. İşte Galatsaaray'da yaşanan sıcak gelişmeler...

• 22 Nisan 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
1Meğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar 9 m.euroluk yıldızı bedavaya almışlar
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Kısa süre önce ibrasızlık şokunu yaşayan Galatasaray yönetimi ortaya çıkan sıkıntılı sürece rağmen transfer için çalışmalara devam ediyor.

2Meğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar 9 m.euroluk yıldızı bedavaya almışlar

Takvim'in haberine göre; özellikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlerle masaya oturan Galatasaray, Lille forması giyen Xeka ile yakından ilgileniyor.

3Meğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar 9 m.euroluk yıldızı bedavaya almışlar

Transfer operasyonun başında olan Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un Lille'de beraber çalıştığı ve çok yakın olduğu Portekizli yıldızla görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği belirlendi.

4Meğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar 9 m.euroluk yıldızı bedavaya almışlar

Xeka'nın Campos'un anlattığı projeden son derece etkilendiği ve yüzde 80 oranında anlaşma sağlandığı ifade ediliyor. Ancak Galatasaray'da yaşanan süreç bu önemli transferin önünü kapatabilir. Eğer Başkan Elmas görevden ayrılırsa Campos'un da Galatasaray'la bir bağı kalmayacak.

5Meğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar 9 m.euroluk yıldızı bedavaya almışlar

Bu durumda Xeka'nın transferi de kesin olarak yatacak. Fransa'dan çok ciddi talipleri olan 27 yaşındaki orta alan oyuncusunun kısa süre içinde yeni takımına imza atabileceği belirtiliyor.

6Meğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar 9 m.euroluk yıldızı bedavaya almışlar

Geçen sezon Lille'in tarihi şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Xeka bu sezon Ligue 1'de 23 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

7Meğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar 9 m.euroluk yıldızı bedavaya almışlar

Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve taraftarların en sevdiği isimlerin başına gelen Fernando Muslera, takımdan ayrılabilir.

8Meğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar 9 m.euroluk yıldızı bedavaya almışlar

Meksika basınından, deneyimli eldiven için ilginç bir iddia geldi.

9Meğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar 9 m.euroluk yıldızı bedavaya almışlar

Necaxa takımı yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor ve gözdelerinden birisi de Galatasaray'da kariyerinin sonuna geldiğine inanılan Muslera...

10Meğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar 9 m.euroluk yıldızı bedavaya almışlar

İddialara göre Uruguaylı eldivenin menajeri ile bir görüşme yapıldı. Muslera'nın Meksika'da yaşamayı eğlenceli bulabileceği iletildi.

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35 yaşındaki Muslera, 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

12Meğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar 9 m.euroluk yıldızı bedavaya almışlar

 

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Meğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar! 9 m.euro'luk yıldızı bedavaya almışlar

Meğer hiç gitmeyeceklermiş gibi çalışmışlar! 9 m.euro'luk yıldızı bedavaya almışlar