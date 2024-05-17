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Gündem MEB SONUÇ SORGULAMA: Bursluluk sınavı saat kaçta açıklanacak 2024, bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır? MEB İOKBS bursluluk sınav sonucu sorgulama bilgileri
Haberler Gündem Haberleri MEB SONUÇ SORGULAMA: Bursluluk sınavı saat kaçta açıklanacak 2024, bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır? MEB İOKBS bursluluk sınav sonucu sorgulama bilgileri

MEB SONUÇ SORGULAMA: Bursluluk sınavı saat kaçta açıklanacak 2024, bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır? MEB İOKBS bursluluk sınav sonucu sorgulama bilgileri

21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. Öğrenciler, sonuçlarını öğrenmek için sık sık MEB'in resmi internet sitesine yönlendiriliyor. Peki, Bursluluk sınavı saat kaçta açıklanacak 2024, bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır? MEB İOKBS bursluluk sınav sonucu sorgulama süreci hakkındaki detaylar…

• 17 Mayıs 2024 - 12:33 • Son Güncelleme:
• 17 Mayıs 2024 - 12:33 • Son Güncelleme:
1 MEB SONUÇ SORGULAMA: Bursluluk sınavı saat kaçta açıklanacak 2024, bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır MEB İOKBS bursluluk sınav sonucu sorgulama bilgileri

İOKBS bursluluk sınav sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler ve bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, ne zaman belli olacak, sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Bursluluk sınavı saat kaçta açıklanacak 2024, bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır?

2 BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2024, SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR

BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2024, SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Bursluluk sınavı sonuçları bugün erişime açılacak. www.meb.gov.tr adresine gidin sayfasına girdikten sonra ''Sınavlar" bölümünde yer alan ' Merkezi Sistem Sınavları' bölümündeki “İOKBS Sonuç Sorgulama” bağlantısına tıklayın.

3 MEB SONUÇ SORGULAMA: Bursluluk sınavı saat kaçta açıklanacak 2024, bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır MEB İOKBS bursluluk sınav sonucu sorgulama bilgileri

Açılan kısımda sonuç ekranı için üst tarafında bulunan bağlantı tıklayın. T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu doğru bir şekilde girin. Bilgileri girdikten sonra bursluluk sınavını öğrenebileceksiniz.

4 BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanmaktadır:

Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.

5 MEB SONUÇ SORGULAMA: Bursluluk sınavı saat kaçta açıklanacak 2024, bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır MEB İOKBS bursluluk sınav sonucu sorgulama bilgileri

İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

6 MEB SONUÇ SORGULAMA: Bursluluk sınavı saat kaçta açıklanacak 2024, bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır MEB İOKBS bursluluk sınav sonucu sorgulama bilgileri

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

7 MEB SONUÇ SORGULAMA: Bursluluk sınavı saat kaçta açıklanacak 2024, bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır MEB İOKBS bursluluk sınav sonucu sorgulama bilgileri

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

8 MEB SONUÇ SORGULAMA: Bursluluk sınavı saat kaçta açıklanacak 2024, bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır MEB İOKBS bursluluk sınav sonucu sorgulama bilgileri

Bursluluk sınav sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve güncel duyurular için www.meb.gov.tr adresini ziyaret edebilir ve sınav sonuçlarınızı anında öğrenebilirsiniz.