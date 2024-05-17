MEB SONUÇ SORGULAMA: Bursluluk sınavı saat kaçta açıklanacak 2024, bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır? MEB İOKBS bursluluk sınav sonucu sorgulama bilgileri
21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. Öğrenciler, sonuçlarını öğrenmek için sık sık MEB'in resmi internet sitesine yönlendiriliyor. Peki, Bursluluk sınavı saat kaçta açıklanacak 2024, bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılır? MEB İOKBS bursluluk sınav sonucu sorgulama süreci hakkındaki detaylar…
• 17 Mayıs 2024 - 12:33 • Son Güncelleme:
• 17 Mayıs 2024 - 12:33 • Son Güncelleme: