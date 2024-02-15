(MEB bursluluk sınavı başvuru ekranı) Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır 2024? İOKBS başvuru şartları 2024 ve bursluluk sınavı için gerekli belgeler
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) başvuru süreci açıklandı. Bursluluk sınavı için başvurular 13 Şubat 2024 - 1 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilir. Sınava http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden başvurulabilir. Bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 günü saat 10.00'da yapılacak. Peki, Bursluluk sınavı başvuru nasıl yapılır 2024, bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir? İşte MEB İOKBS başvuru ekranı…
• 15 Şubat 2024 - 16:01 • Son Güncelleme:
• 15 Şubat 2024 - 16:01 • Son Güncelleme: