Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem(MEB bursluluk sınavı başvuru ekranı) Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır 2024? İOKBS başvuru şartları 2024 ve bursluluk sınavı için gerekli belgeler
HaberlerGündem Haberleri (MEB bursluluk sınavı başvuru ekranı) Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır 2024? İOKBS başvuru şartları 2024 ve bursluluk sınavı için gerekli belgeler
ABONE OL

(MEB bursluluk sınavı başvuru ekranı) Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır 2024? İOKBS başvuru şartları 2024 ve bursluluk sınavı için gerekli belgeler

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) başvuru süreci açıklandı. Bursluluk sınavı için başvurular 13 Şubat 2024 - 1 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilir. Sınava http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden başvurulabilir. Bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 günü saat 10.00'da yapılacak. Peki, Bursluluk sınavı başvuru nasıl yapılır 2024, bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir? İşte MEB İOKBS başvuru ekranı…

• 15 Şubat 2024 - 16:01 • Son Güncelleme:
• 15 Şubat 2024 - 16:01 • Son Güncelleme:
1(MEB bursluluk sınavı başvuru ekranı) Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır 2024 İOKBS başvuru şartları 2024 ve bursluluk sınavı için gerekli belgeler

Bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 günü saat 10.00'da yapılacak. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılacağı meb.gov.tr bursluluk sınavı 2024 başvuru tarihi geldi. 13 Şubat Salı günü başlayan e okul bursluluk başvuruları devam ediyor. Peki, İOKBS başvuru nasıl yapılır, bursluluk başvurusu nasıl yapılır 2024? MEB bursluluk sınavı başvuru ekranı…

2BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI 2024

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI 2024

-Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

– Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak

– İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak

– Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak

3(MEB bursluluk sınavı başvuru ekranı) Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır 2024 İOKBS başvuru şartları 2024 ve bursluluk sınavı için gerekli belgeler

– Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2023 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2024 mali yılı için tespit edilen 111.600,00 (yüz on bir bin altı yüz) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2023 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

4BURSLULUK SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

BURSLULUK SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bursluluk başvurusu için gerekli belgeler 2024 listesi şöyle;



-Bir adet vesikalık fotoğraf

-Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

-Onaylı denklik belgesi

5(MEB bursluluk sınavı başvuru ekranı) Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır 2024 İOKBS başvuru şartları 2024 ve bursluluk sınavı için gerekli belgeler

-Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerinin eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

-Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

6MEB BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

MEB BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS başvuruları http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden 13 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında alınacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI