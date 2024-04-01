Mazbatalar ne zaman verilecek 2024, belediye başkanı mazbatalarını kaç günde, nereden alır? Muhtar mazbataları ne zaman alınacak?

31 Mart 2024 seçimlerinde AK Parti’nin büyükşehir belediyesi sayısı 15’ten 12’ye, toplam il belediye başkanlığı sayısı ise 39’dan 24’e düştü. CHP ise büyükşehir belediyesi sayısını 11’den 14’e, toplam il belediyesi sayısını 21’den 35’e çıkardı. Seçimler geride kalırken mazbata konusu gündeme geldi. Peki mazbatalar ne zaman verilecek, belediye başkanı mazbatasını ne zaman, kaç günde, nereden alır, muhtarlar mazbatalarını ne zaman alacak?