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Gündem Mazbatalar ne zaman verilecek 2024, belediye başkanı mazbatalarını kaç günde, nereden alır? Muhtar mazbataları ne zaman alınacak?
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Mazbatalar ne zaman verilecek 2024, belediye başkanı mazbatalarını kaç günde, nereden alır? Muhtar mazbataları ne zaman alınacak?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sona erdi. 61 milyon 441 bin 880 seçmen sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçti. Seçim sonuçları araması ardından merak edilen konulardan biri de mazbata oldu. Peki, Mazbata nedir, mazbatalar ne zaman verilir? Belediye başkanları ve muhtarlar mazbatalarını ne zaman alacak?

• 01 Nisan 2024 - 16:22 • Son Güncelleme:
• 01 Nisan 2024 - 16:22 • Son Güncelleme:
1 Mazbatalar ne zaman verilecek 2024, belediye başkanı mazbatalarını kaç günde, nereden alır Muhtar mazbataları ne zaman alınacak

31 Mart 2024 seçimlerinde AK Parti’nin büyükşehir belediyesi sayısı 15’ten 12’ye, toplam il belediye başkanlığı sayısı ise 39’dan 24’e düştü. CHP ise büyükşehir belediyesi sayısını 11’den 14’e, toplam il belediyesi sayısını 21’den 35’e çıkardı. Seçimler geride kalırken mazbata konusu gündeme geldi. Peki mazbatalar ne zaman verilecek, belediye başkanı mazbatasını ne zaman, kaç günde, nereden alır, muhtarlar mazbatalarını ne zaman alacak?

2 MAZBATA NEDİR

MAZBATA NEDİR?

Mazbata, göreve seçilen kişilere verilen resmî belgedir. Belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, cumhurbaşkanına, Yargıtay-Sayıştay-Danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine ve milletvekillerine verilir.

3 Mazbatalar ne zaman verilecek 2024, belediye başkanı mazbatalarını kaç günde, nereden alır Muhtar mazbataları ne zaman alınacak

Mazbatan kelimesinin anlamı ise "tutanak"tır. Osmanlı döneminden bu yana kullanıldığı belirtile mazbata kelimesi ise Türk Dil Kurumuna göre Türkçeye Arapçadan geçmiştir.

4 MAZBATA NE ZAMAN VERİLİR, KAÇ GÜN SONRA ALINACAK

MAZBATA NE ZAMAN VERİLİR, KAÇ GÜN SONRA ALINACAK?

Seçime itiraz edilmemişse mazbatalar 1 hafta gibi bir sürede verilir.