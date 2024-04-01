Mazbatalar ne zaman verilecek 2024, belediye başkanı mazbatalarını kaç günde, nereden alır? Muhtar mazbataları ne zaman alınacak?
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sona erdi. 61 milyon 441 bin 880 seçmen sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçti. Seçim sonuçları araması ardından merak edilen konulardan biri de mazbata oldu. Peki, Mazbata nedir, mazbatalar ne zaman verilir? Belediye başkanları ve muhtarlar mazbatalarını ne zaman alacak?
• 01 Nisan 2024 - 16:22 • Son Güncelleme:
• 01 Nisan 2024 - 16:22 • Son Güncelleme: