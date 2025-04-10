Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına çirkin saldırı! Bakanlık devreye girdi, yüzlerce kişi akın etti

"BU VANDALLIĞI YAPANLAR CEZA ALMALI"

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına gelen aile yakını "Bu vandallığı yapanlar kesinlikle ceza almalı. Bu çok büyük bir kötülük. Mezarda yatan bir çocuğun mezarını böyle dağıtmak da bir canilik. Bugün ki duruşmada o kişinin çok büyük bir ceza almasını istiyoruz. O zaman yüreğimiz birazcık daha soğuyacak. Adliyeye gidemediğim için mezarı ziyaret etmek istedim. Gördüğümde şok oldum. Çiçek bahçesi gibiydi, hiçbir şey kalmamış. Sağ olsunlar tekrar yapıyorlar" dedi.