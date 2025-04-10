Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına çirkin saldırı! Bakanlık devreye girdi, yüzlerce kişi akın etti
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanık, 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle bugün hakim karşısına çıktı. Davanın duruşması 8 Mayıs'a ertelendi. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Öte yandan Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Leyla YILDIZ/ İSTANBUL, ( DHA)-AA
• 10 Nisan 2025 - 14:44 • Son Güncelleme:
Leyla YILDIZ/ İSTANBUL, ( DHA)-AA
• 10 Nisan 2025 - 14:44 • Son Güncelleme: