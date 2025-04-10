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Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına çirkin saldırı! Bakanlık devreye girdi, yüzlerce kişi akın etti

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanık, 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle bugün hakim karşısına çıktı. Davanın duruşması 8 Mayıs'a ertelendi. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Öte yandan Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Leyla YILDIZ/ İSTANBUL, ( DHA)-AA
• 10 Nisan 2025 - 14:44 • Son Güncelleme:
Leyla YILDIZ/ İSTANBUL, ( DHA)-AA
• 10 Nisan 2025 - 14:44 • Son Güncelleme:
1Mattia Ahmet Minguzzinin mezarına çirkin saldırı Bakanlık devreye girdi, yüzlerce kişi akın etti

Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

2Mattia Ahmet Minguzzinin mezarına çirkin saldırı Bakanlık devreye girdi, yüzlerce kişi akın etti

Duruşma Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık B.B. ve U.B. katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahil olma talebi kabul edildi. Davanın duruşması 8 Mayıs'a ertelendi. İşte duruşmadan detaylar...

3Mattia Ahmet Minguzzinin mezarına çirkin saldırı Bakanlık devreye girdi, yüzlerce kişi akın etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarının tahrip edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

4Mattia Ahmet Minguzzinin mezarına çirkin saldırı Bakanlık devreye girdi, yüzlerce kişi akın etti

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olaya ilişkin "mezarlıklara zarar verme" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

5Mattia Ahmet Minguzzinin mezarına çirkin saldırı Bakanlık devreye girdi, yüzlerce kişi akın etti

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemlerin de titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

6Mattia Ahmet Minguzzinin mezarına çirkin saldırı Bakanlık devreye girdi, yüzlerce kişi akın etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) öldürülmesine ilişkin davaya müdahil olma talebi kabul edildi.

7Mattia Ahmet Minguzzinin mezarına çirkin saldırı Bakanlık devreye girdi, yüzlerce kişi akın etti

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine destek olmak isteyen yüzlerce vatandaş Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na geldi.

8Mattia Ahmet Minguzzinin mezarına çirkin saldırı Bakanlık devreye girdi, yüzlerce kişi akın etti

Ellerinde, ‘Mattia Ahmet ve bütün masum çocuklar için adalet’, ‘Katillerin yaşı değil işledikleri vahşet yargılanmalı’, ‘Ölenin yaşı sorulmadı, öldürenin de yaşı sorulmasın’ yazılı pankartlar taşıyan vatandaşlar, alkışlar ve sloganlarla adalet çağrısında bulundu.

9MATTİA AHMET İÇİN ADALET

"MATTİA AHMET İÇİN ADALET"

Duruşma salonunun önünde de yoğun kalabalık oluştu. Mattia Ahmet’in fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, ‘Mattia Ahmet için adalet’ sloganları attı. Davayı takip etmeye gelenler arasında ünlü oyuncular Onur Tuna ve Belçim Bilgin’in de olduğu görüldü.

10Mattia Ahmet Minguzzinin mezarına çirkin saldırı Bakanlık devreye girdi, yüzlerce kişi akın etti

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarında oluşan tahribatın incelenmesi için olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Sabah saatlerinde Bahçelievler'deki mezarlığa gelen ekipler, kabrin çevresine emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı.

11Mattia Ahmet Minguzzinin mezarına çirkin saldırı Bakanlık devreye girdi, yüzlerce kişi akın etti

Bahçelievler Belediyesi ekipleri incelemenin ardından tahrip edilen mezarda sökülen çiçeklerin yerine yenilerini dikerken kırılan çitleri de yenileyerek mezarı eski haline getirdi.

12BU VANDALLIĞI YAPANLAR CEZA ALMALI

"BU VANDALLIĞI YAPANLAR CEZA ALMALI"

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına gelen aile yakını "Bu vandallığı yapanlar kesinlikle ceza almalı. Bu çok büyük bir kötülük. Mezarda yatan bir çocuğun mezarını böyle dağıtmak da bir canilik. Bugün ki duruşmada o kişinin çok büyük bir ceza almasını istiyoruz. O zaman yüreğimiz birazcık daha soğuyacak. Adliyeye gidemediğim için mezarı ziyaret etmek istedim. Gördüğümde şok oldum. Çiçek bahçesi gibiydi, hiçbir şey kalmamış. Sağ olsunlar tekrar yapıyorlar" dedi.

13Mattia Ahmet Minguzzinin mezarına çirkin saldırı Bakanlık devreye girdi, yüzlerce kişi akın etti

Mezarlığa ziyarete gelen bir başka aile yakını ise "Ben mezarın tahrip edildiği haberini aldıktan sonra geldim. Kasalarla çiçek alıp geldim. Belediye ekipleri sağ olsun gelip toparlamışlar. Çiçekleri de ektiler, en azında Yasemin abla gelmeden toparlanmış oldu" diye konuştu.

14Mattia Ahmet Minguzzinin mezarına çirkin saldırı Bakanlık devreye girdi, yüzlerce kişi akın etti

Karar öncesi mahkeme salonunda fenalık geçiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi salon dışına çıktı. Duruşma eksiklerin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi için 8 Mayıs Perşembe gününe ertelendi.

15Mattia Ahmet Minguzzinin mezarına çirkin saldırı Bakanlık devreye girdi, yüzlerce kişi akın etti

Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmanın sona ermesinin ardından mahkeme salonu önünde bekleyen kalabalık "Mattia Ahmet İçin Adalet' sloganları attı.