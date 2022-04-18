MasterChef'in ünlü şefi Danilo Zanna yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş!

Geçtiğimiz günlerde 40'ıncı yaşını görkemli bir partiyle kutlayan Danilo Zanna'ya, kız arkadaşı Eda Alkaya'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı. Eda Alkaya'nın Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek ile benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.