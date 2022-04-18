• 18 Nisan 2022 - 16:35 • Son Güncelleme:
MasterChef'in ünlü şefi Danilo Zanna yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş!
Tuğçe Demirbilek'ten kısa süre önce boşanan MasterChef'in ünlü şefi Danilo Zanna yeni aşka yelken açtı. Danilo Zanna sevgilisiyle yeni yaşını kutladı ve sarmaş dolaş pozlar verdi. Danilo'nun yeni sevgilisinin eski eşiyle benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.
• 18 Nisan 2022 - 16:35 • Son Güncelleme:
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MasterChef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna yaş gününü kutladı. Danilo şefin doğum gününde yeni aşkı da ortaya çıktı. 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Danilo Zanna yeni aşka yelken açtı. Snob Magazin'in haberine göre, Danilo Zanna'nın yeni sevgilisinin adı Eda Alkaya.
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