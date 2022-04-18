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MagazinMasterChef'in ünlü şefi Danilo Zanna yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş!
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• 18 Nisan 2022 - 16:35 • Son Güncelleme:

MasterChef'in ünlü şefi Danilo Zanna yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş!

Tuğçe Demirbilek'ten kısa süre önce boşanan MasterChef'in ünlü şefi Danilo Zanna yeni aşka yelken açtı. Danilo Zanna sevgilisiyle yeni yaşını kutladı ve sarmaş dolaş pozlar verdi. Danilo'nun yeni sevgilisinin eski eşiyle benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

• 18 Nisan 2022 - 16:35 • Son Güncelleme:
1MasterChefin ünlü şefi Danilo Zanna yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş
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MasterChef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna yaş gününü kutladı. Danilo şefin doğum gününde yeni aşkı da ortaya çıktı. 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Danilo Zanna yeni aşka yelken açtı. Snob Magazin'in haberine göre, Danilo Zanna'nın yeni sevgilisinin adı Eda Alkaya.

2MasterChefin ünlü şefi Danilo Zanna yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş

Geçtiğimiz günlerde 40'ıncı yaşını görkemli bir partiyle kutlayan Danilo Zanna'ya, kız arkadaşı Eda Alkaya'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı. Eda Alkaya'nın Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek ile benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

3MasterChefin ünlü şefi Danilo Zanna yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş

İtalyan şef Danilo Zanna’nın bu pozlarını görenler, "Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini Eda Alkaya uğruna mı bitirdi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

4MasterChefin ünlü şefi Danilo Zanna yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş

Danilo Zanna'nın, aşk iddiası sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

5TEK CELSEDE BOŞANDI

TEK CELSEDE BOŞANDI

Masterchef yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti.

6MasterChefin ünlü şefi Danilo Zanna yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş

Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evliliklerinde fikir ayrılıklarına düştüklerini açıklayan çift boşanacaklarını duyurmuştu. Boşanma sürecinde anlaşmazlık yaşayan ve haklarında ihanet iddiaları da ortaya atılan çift tek celsede boşanmıştı.

7MasterChefin ünlü şefi Danilo Zanna yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş

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