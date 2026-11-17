MASTERCHEF TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU? 16 Kasım 2026 MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanı kim seçildi?
MasterChef takım kaptanları 16 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümün ardından belli oldu. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye'de yeni haftanın başlamasıyla birlikte kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada, son 12'ye kalan isimler mavi takım kaptanlığını kazanmak için tezgâh başına geçti. Kuru fasulye ve pilav hazırlayan yarışmacılar arasından en başarılı tabağı çıkaran isim kaptanlık avantajını elde etti. Peki, MasterChef takım kaptanları kim oldu? 16 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı kim seçildi? Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kimler? İşte MasterChef 16 Kasım kaptanlık oyunu sonuçları ve yeni haftanın takım kadroları...
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MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları ve yeni takım kadroları belli oldu. 16 Kasım 2026 Pazartesi akşamı ekranlara gelen 153. bölümde yarışmacılar, mavi takım kaptanlığını kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Önceki bölümde Nurten'in yarışmaya veda etmesinin ardından son 12 yarışmacıyla devam eden MasterChef'te yeni haftanın ilk büyük mücadelesi kaptanlık oyunu oldu. Şeflerin yarışmacılardan kuru fasulye ve pilav hazırlamalarını istediği gecede, başarılı tabaklar arasından kaptanlık oyununu kazanan isim belirlendi. Gecenin sonunda mavi takım kaptanı rakip takımın kaptanını da seçti. Böylece MasterChef'te yeni haftanın takımları şekillendi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu? İşte 16 Kasım MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar...
MASTERCHEF TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU 16 KASIM 2026?
MasterChef Türkiye'nin 16 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın takım kaptanları belli oldu.
Yarışmacılar, mavi takım kaptanlığını elde edebilmek için kuru fasulye ve pilav hazırladı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmelerinin ardından kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Ayşe oldu.
Mavi takım kaptanlığını kazanan Ayşe, kırmızı takımın kaptanı olarak ise Şükran'ı seçti.
Böylece MasterChef'te yeni haftanın takım kaptanları şu şekilde belirlendi:
Mavi takım kaptanı: Ayşe
Kırmızı takım kaptanı: Şükran
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de 16 Kasım 2026 tarihli kaptanlık oyununu Ayşe kazandı.
Yarışmacılar, Türk mutfağının sevilen yemeklerinden kuru fasulye ve pilavı en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele etti.
Şeflerin değerlendirmesinde Armağan ve Ayşe son ikiye kalan yarışmacılar oldu. Gecenin sonunda rakibini geride bırakan Ayşe, mavi takım kaptanlığını elde etti.
Ayşe, kaptanlık oyununu kazanmasının ardından kırmızı takım kaptanını belirleme hakkını da kazandı. Tercihini Şükran'dan yana kullanan yarışmacı, yeni haftanın takımlarının oluşturulmasında belirleyici oldu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?
MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan Ayşe, mavi takımın başına geçti. Takım seçimlerinin ardından mavi takımın kadrosu belli oldu.
MasterChef 16 Kasım mavi takım kadrosu:
Ayşe (Kaptan)
Tolga
Bahar
Burçin
Enes
Eyüpcan
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?
Mavi takım kaptanı Ayşe tarafından kırmızı takım kaptanlığına seçilen Şükran, yeni haftada rakip takımın lideri oldu.
MasterChef 16 Kasım kırmızı takım kadrosu:
Şükran (Kaptan)
Muhammet
Armağan
Nilay
Tolgahan
Şadiye
MASTERCHEF'TE SON ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de 15 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan eleme bölümünde yarışmaya veda eden isim Nurten oldu.
Eleme gecesinde yarışmacılar, şeflerin verdiği görevleri en başarılı şekilde tamamlayarak yarışmada kalabilmek için mücadele etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından Nurten, MasterChef hayallerine veda etti.
Nurten'in elenmesiyle yarışmada 12 kişi kaldı. Yeni haftanın kaptanlık oyununun ardından yarışmacılar altışar kişilik mavi ve kırmızı takımlara ayrıldı.
MasterChef Türkiye'de Ayşe ve Şükran'ın kaptanlığındaki iki takım, haftanın dokunulmazlık oyunlarında karşı karşıya gelecek.