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MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları ve yeni takım kadroları belli oldu. 16 Kasım 2026 Pazartesi akşamı ekranlara gelen 153. bölümde yarışmacılar, mavi takım kaptanlığını kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Önceki bölümde Nurten'in yarışmaya veda etmesinin ardından son 12 yarışmacıyla devam eden MasterChef'te yeni haftanın ilk büyük mücadelesi kaptanlık oyunu oldu. Şeflerin yarışmacılardan kuru fasulye ve pilav hazırlamalarını istediği gecede, başarılı tabaklar arasından kaptanlık oyununu kazanan isim belirlendi. Gecenin sonunda mavi takım kaptanı rakip takımın kaptanını da seçti. Böylece MasterChef'te yeni haftanın takımları şekillendi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu? İşte 16 Kasım MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar...