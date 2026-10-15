MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 100 bin TL'lik büyük ödül sahibini buldu! İşte 14 Ekim MasterChef kazananı

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Takım etabını kazanan kırmızı takım yarışmacıları, 100 bin TL'lik para ödülü için ikinci kez tezgâh başına geçti.



Bu aşamada şefler, yarışmacılardan Şili mutfağına ait geleneksel yemeklerden biri olan pastel de choclo hazırlamalarını istedi.



Yarışmacılara yemeklerini tamamlamaları için 30 dakika süre verildi.



Şeflerin değerlendirmesinde Tolga, Burçin, Nurten ve Ayşe'nin tabakları öne çıktı. Son ikiye kalan isimler ise Ayşe ve Nurten oldu.



Final değerlendirmesinin ardından Ayşe gecenin en başarılı yarışmacısı seçilerek para ödülünü kazandı.