MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 100 bin TL'lik büyük ödül sahibini buldu! İşte 14 Ekim MasterChef kazananı
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 14 Ekim 2026 Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği mücadelede yarışmacılar 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanabilmek için hünerlerini sergiledi. Takım etabının ardından bireysel finalde kazanan isim belli oldu. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım galip geldi? MasterChef 100 bin TL para ödülünü kim aldı? İşte son bölümde yaşananlar...
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MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ödül oyunu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın 14 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım, büyük ödüle ulaşmak için mutfağa girdi. İki aşamadan oluşan mücadelede ilk olarak takımlar yarışırken kazanan ekibin üyeleri bireysel finalde karşı karşıya geldi. 100 bin TL'lik para ödülünün sahibini belirleyen finalde Ayşe ile Nurten son ikiye kaldı. Şeflerin yaptığı değerlendirmenin ardından gecenin kazananı açıklandı.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? (14 EKİM 2026)
MasterChef Türkiye'nin 14 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde büyük ödülün sahibi Ayşe oldu.
Kırmızı takımın ilk etabı kazanmasının ardından bireysel mücadeleye katılan Ayşe, hazırladığı tabakla şeflerin beğenisini kazandı.
Finalde Nurten'i geride bırakan Ayşe, haftanın ödül oyununu kazanarak 100 bin TL para ödülünün sahibi oldu.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te ödül oyununun ilk etabında kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi.
Şefler, yarışmacılardan yumurtayı temel malzeme olarak kullanarak beş farklı kategoride yemek hazırlamalarını istedi.
Yarışmacılar 45 dakikada çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlı hazırladı.
Sürenin tamamlanmasının ardından tabakları değerlendiren şefler, ödül oyununun takım etabını kırmızı takımın kazandığını açıkladı.
Böylece kırmızı takım yarışmacıları bireysel finalde mücadele etmeye hak kazandı.
MASTERCHEF 100 BİN TL ÖDÜLÜ KİM ALDI?
Takım etabını kazanan kırmızı takım yarışmacıları, 100 bin TL'lik para ödülü için ikinci kez tezgâh başına geçti.
Bu aşamada şefler, yarışmacılardan Şili mutfağına ait geleneksel yemeklerden biri olan pastel de choclo hazırlamalarını istedi.
Yarışmacılara yemeklerini tamamlamaları için 30 dakika süre verildi.
Şeflerin değerlendirmesinde Tolga, Burçin, Nurten ve Ayşe'nin tabakları öne çıktı. Son ikiye kalan isimler ise Ayşe ve Nurten oldu.
Final değerlendirmesinin ardından Ayşe gecenin en başarılı yarışmacısı seçilerek para ödülünü kazandı.
MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR, KAÇ TL?
MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ödül oyununu kazanan yarışmacıya 100 bin TL para ödülü veriliyor.
14 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilen iki aşamalı mücadelenin ardından büyük ödülü kazanan isim Ayşe oldu.
Böylece Ayşe, hem kırmızı takımın başarısında pay sahibi oldu hem de bireysel performansıyla 100 bin TL'lik ödüle ulaşmayı başardı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de ödül oyununun yanı sıra haftanın eleme potası da yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor.
13 Ekim Salı günü gerçekleştirilen dokunulmazlık mücadelelerinin ardından haftanın ilk iki eleme adayı Şiringül ve Hasan Alp olmuştu.
Yarışmada ilerleyen bölümlerde yapılacak dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasındaki diğer isimler de belli olacak.