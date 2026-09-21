MASTERCHEF KİM ELENDİ 2026? Dün akşam MasterChef'te kim gitti? 20 Eylül'de elenen Faruk oldu

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MasterChef Türkiye'de 20 Eylül 2026 Pazar akşamı elenen yarışmacı Faruk Garip oldu. TV8 ekranlarında yayımlanan son bölümde Kübra ile son ikiye kalan Faruk, Mehmet Şef'in ördek pastilla tabağında rakibinin gerisinde kalarak yarışmaya veda etti.

Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren sekiz yarışmacı, MasterChef'te kalabilmek için iki aşamalı mücadele verdi. İlk turda dört isim potadan çıkarken ikinci turda şeflerin değerlendirmesiyle haftanın elenen yarışmacısı belirlendi.