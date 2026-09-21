MASTERCHEF KİM ELENDİ 2026? Dün akşam MasterChef'te kim gitti? 20 Eylül'de elenen Faruk oldu
MasterChef Türkiye'de 20 Eylül Pazar akşamı haftanın eleme heyecanı yaşandı. Sekiz yarışmacının mücadele ettiği gecede son ikiye Faruk ve Kübra kaldı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmesinin ardından MasterChef'e veda eden isim belli oldu. Peki, MasterChef kim elendi, dün akşam kim gitti? İşte 20 Eylül 2026 MasterChef eleme sonuçları ve son bölümde yaşananlar...
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MasterChef Türkiye'de 20 Eylül 2026 Pazar akşamı elenen yarışmacı Faruk Garip oldu. TV8 ekranlarında yayımlanan son bölümde Kübra ile son ikiye kalan Faruk, Mehmet Şef'in ördek pastilla tabağında rakibinin gerisinde kalarak yarışmaya veda etti.
Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren sekiz yarışmacı, MasterChef'te kalabilmek için iki aşamalı mücadele verdi. İlk turda dört isim potadan çıkarken ikinci turda şeflerin değerlendirmesiyle haftanın elenen yarışmacısı belirlendi.
MASTERCHEF KİM ELENDİ 20 EYLÜL 2026? DÜN AKŞAM KİM GİTTİ?
MasterChef Türkiye'nin 20 Eylül Pazar akşamı yayımlanan bölümünde yarışmaya veda eden isim Faruk Garip oldu.
Eleme gecesinin son aşamasında Faruk ve Kübra karşı karşıya kaldı. Şeflerin tabakları değerlendirmesinin ardından Kübra yarışmaya devam etme hakkı kazanırken Faruk'un MasterChef macerası sona erdi.
Böylece 13 Eylül'de Cansu'nun elenmesinin ardından bu hafta da Faruk ana kadrodan ayrıldı.
MASTERCHEF'TE FARUK NEDEN ELENDİ?
Eleme gecesinin ikinci turunda yarışmacılardan Mehmet Şef'in ördek pastilla tabağını hazırlamaları istendi.
Faruk'un tabağını değerlendiren Somer Şef, yarışmacının hamur açma performansını başarılı bulduğunu ancak yemeğin hazırlanışı sırasında yaptığı hataların sonucu etkilediğini belirtti.
Tabağındaki pırasanın az olması ve yemeği ters yerleştirmesi nedeniyle hamurun yeterince pişmediği ve çıtır olmadığı ifade edildi.
Şeflerin değerlendirmesinin ardından Faruk, MasterChef Türkiye'ye veda etti.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
20 Eylül 2026 MasterChef eleme gecesinde sekiz yarışmacı potada yer aldı.
Haftanın eleme adayları Şiringül, Tolgahan, Faruk, Şadi, Tolğa, Kübra, Nurten ve Ayşe oldu.
Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından belirlenen sekiz yarışmacı, pazar akşamı ana kadrodaki yerlerini koruyabilmek için şeflerin karşısına çıktı.
MASTERCHEF'TE İLK TURU KİMLER GEÇTİ?
Eleme gecesinin ilk turunda dört yarışmacı potadan çıkmayı başardı.
Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Şiringül ilk sırada, Nurten ikinci, Şadi üçüncü ve Tolgahan dördüncü sırada yer alarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı.
İlk turun ardından Ayşe, Faruk, Kübra ve Tolğa ikinci etapta yeniden tezgâh başına geçti.
MASTERCHEF'TE SON İKİYE KİMLER KALDI?
MasterChef'in 20 Eylül'deki eleme gecesinde son ikiye Faruk ve Kübra kaldı.
İkinci turda Mehmet Şef'in ördek pastilla tabağını hazırlayan dört yarışmacı arasından ilk olarak Ayşe, ardından Tolğa eleme tehlikesinden kurtuldu.
Faruk ve Kübra'nın tabakları son kez değerlendirildi. Gecenin sonunda Kübra yarışmada kalırken Faruk elendi.
MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
MasterChef Türkiye'de 13 Eylül 2026 Pazar akşamı yapılan bir önceki elemede yarışmaya veda eden isim Cansu olmuştu.
Yedek kadrodan ana kadroya katılan Cansu'nun ardından 20 Eylül'de Faruk'un da elenmesiyle MasterChef Türkiye'de bir haftanın daha eleme süreci tamamlandı.