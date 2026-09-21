MASTERCHEF KİM ELENDİ 2026? 20 Eylül Pazar MasterChef’e veda eden isim Faruk oldu
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi tamamlandı. 20 Eylül Pazar akşamı sekiz yarışmacı, ana kadrodaki yerini korumak için tezgâh başına geçti. İlk turda dört isim eleme potasından kurtulurken ikinci turda Mehmet Şef'in ördek pastilla tabağı yapıldı. Gecenin son iki yarışmacısı Faruk ve Kübra oldu. Şeflerin değerlendirmesiyle MasterChef'e veda eden isim Faruk olarak açıklandı. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar ve eleme gecesinin ayrıntıları...
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MasterChef Türkiye 2026'da bir eleme gecesi daha geride kaldı. TV8 ekranlarında 20 Eylül Pazar akşamı yayımlanan bölümde, hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunlarının ardından belirlenen sekiz yarışmacı, MasterChef'te kalabilmek için mücadele etti.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle ilerleyen gecede yarışmacılar iki aşamalı eleme oyununda karşı karşıya geldi.
İlk turda dört yarışmacı potadan çıkmayı başarırken ikinci etapta hazırlanan ördek pastilla tabağı, haftanın elenen ismini belirledi.
MASTERCHEF KİM ELENDİ 20 EYLÜL 2026?
MasterChef Türkiye'nin 20 Eylül 2026 Pazar akşamı yayımlanan bölümünde yarışmaya veda eden isim Faruk Garip oldu.
Eleme gecesinin son aşamasında Faruk ve Kübra karşı karşıya kaldı. Şeflerin tabakları değerlendirmesinin ardından Kübra yarışmaya devam etme hakkı kazanırken Faruk'un MasterChef Türkiye macerası sona erdi.
Böylece geçen hafta Cansu'nun vedasıyla tamamlanan eleme sürecinin ardından bu hafta da Faruk ana kadrodan ayrılan isim oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından sekiz yarışmacı eleme potasına girdi.
20 Eylül MasterChef eleme adayları şöyleydi:
Şiringül
Tolgahan
Faruk
Şadi
Tolga
Kübra
Nurten
Ayşe
İlk eleme adayları 15 Eylül'de Şiringül ve Tolgahan olmuştu. Ardından Faruk ve Şadi, Tolga ve Kübra potaya girdi. Haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından Nurten ve Ayşe'nin de eklenmesiyle sekiz kişilik eleme grubu tamamlandı.
MASTERCHEF ELEME GECESİNDE İLK TURU KİMLER GEÇTİ?
20 Eylül Pazar akşamı gerçekleşen elemede ilk turu başarıyla tamamlayan dört yarışmacı belli oldu.
Şiringül, Nurten, Şadi ve Tolgahan, şeflerin değerlendirmesi sonucunda eleme tehlikesinden kurtuldu. Ayşe, Faruk, Kübra ve Tolga ise yarışmada kalabilmek için ikinci turda yeniden tezgâh başına geçti. Bu aşamada yarışmacıları, teknik becerilerini ve yemek yapma yeteneklerini sınayan bir şef tabağı bekliyordu.
MASTERCHEF'TE İKİNCİ TURDA HANGİ YEMEK YAPILDI?
Eleme gecesinin ikinci aşamasında Mehmet Şef, yarışmacılardan ördek pastilla hazırlamalarını istedi.
Ayşe, Faruk, Kübra ve Tolga, verilen süre içerisinde tabağı en başarılı şekilde ortaya çıkarmak için mücadele etti.
Şeflerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından Ayşe ikinci turun en başarılı yarışmacısı oldu. Onu Tolga takip etti.
İki yarışmacının daha eleme potasından çıkmasıyla gecenin son iki ismi Faruk ve Kübra olarak belirlendi.
MASTERCHEF'TE SON İKİYE KİMLER KALDI?
20 Eylül MasterChef eleme gecesinin son iki yarışmacısı Faruk ve Kübra oldu. İki yarışmacının ördek pastilla tabakları şefler tarafından değerlendirildi. Gecenin sonunda Kübra'nın yarışmaya devam etmesine karar verilirken Faruk elendi. Faruk'un vedasıyla MasterChef Türkiye 2026'da bir haftanın daha eleme süreci tamamlandı.
MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
MasterChef Türkiye'de 13 Eylül Pazar akşamı yapılan bir önceki elemede yarışmaya veda eden isim Cansu olmuştu. Yedek kadrodan ana kadroya katılan Cansu'nun ardından 20 Eylül'de Faruk'un da elenmesiyle yarışmacıların yeni hafta mücadelesi öncesinde kadro yeniden şekillendi. MasterChef Türkiye'de yeni haftada kaptanlık ve dokunulmazlık oyunlarıyla eleme adayları yeniden belirlenecek.