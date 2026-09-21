MASTERCHEF KİM ELENDİ 2026? 20 Eylül Pazar MasterChef’e veda eden isim Faruk oldu

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Eleme gecesinin ikinci aşamasında Mehmet Şef, yarışmacılardan ördek pastilla hazırlamalarını istedi.



Ayşe, Faruk, Kübra ve Tolga, verilen süre içerisinde tabağı en başarılı şekilde ortaya çıkarmak için mücadele etti.



Şeflerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından Ayşe ikinci turun en başarılı yarışmacısı oldu. Onu Tolga takip etti.



İki yarışmacının daha eleme potasından çıkmasıyla gecenin son iki ismi Faruk ve Kübra olarak belirlendi.