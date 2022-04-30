• 30 Nisan 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:
MasterChef Burcu Önal, değişimi ile herkesi şok etti!
MasterChef 2021'de adını tüm Türkiye'ye duyuran Burcu Önal imaj yeniledi. Önal, yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Değişimi ile şaşırtan Burcu, saçlarını sarıya boyatıp kısalttı. İşte MasterChef Burcu Önal'ın yeni imajı...
• 30 Nisan 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:
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"Kim yorgun ben mi? Daha poz vereceğim ama aklımda menüler var. Bitirmem gereken yazılar, size vereceğim müthiş haberler of ne çok şey birikti. Olsun hepsinin içinde büyük müjdeler dolu."
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