Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinMasterChef Burcu Önal, değişimi ile herkesi şok etti!
HaberlerMagazin Haberleri MasterChef Burcu Önal, değişimi ile herkesi şok etti!
• 30 Nisan 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:

MasterChef Burcu Önal, değişimi ile herkesi şok etti!

MasterChef 2021'de adını tüm Türkiye'ye duyuran Burcu Önal imaj yeniledi. Önal, yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Değişimi ile şaşırtan Burcu, saçlarını sarıya boyatıp kısalttı. İşte MasterChef Burcu Önal'ın yeni imajı...

• 30 Nisan 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:
1MasterChef Burcu Önal, değişimi ile herkesi şok etti
ABONE OL

Burcu Önal adını MasterChef yarışmasıyla tüm Türkiye'ye duyurdu. 1986 doğumlu ve aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal MasterChef'te yetenekli isimlerden biriydi.

2MasterChef Burcu Önal, değişimi ile herkesi şok etti

Programda son haftalara kadar mücadele eden yarışmacı şimdilerde mesleğine devam ediyor.

3MasterChef Burcu Önal, değişimi ile herkesi şok etti

Yaptığı yemeklerin yanı sıra giyim tarzıyla da dikkat çeken yarışmacı imaj yeniledi.

4AŞIK OLDUĞUM BİR MESLEĞE SAHİBİM

"AŞIK OLDUĞUM BİR MESLEĞE SAHİBİM"

Uzun zamandır fotoğraf paylaşmayan ve dün yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sunan Önal mesajında şu ifadeleri yer verdi:

5MasterChef Burcu Önal, değişimi ile herkesi şok etti

"Kim yorgun ben mi? Daha poz vereceğim ama aklımda menüler var. Bitirmem gereken yazılar, size vereceğim müthiş haberler of ne çok şey birikti. Olsun hepsinin içinde büyük müjdeler dolu."

6MasterChef Burcu Önal, değişimi ile herkesi şok etti

Bir diğer paylaşımında ise Önal şu ifadeleri kullandı: "Çok mu mutluyum? Evet. Aşık olduğum bir mesleğe sahibim, onun yanında aile diyebileceğim binlerce güzel kalbe...

7MasterChef Burcu Önal, değişimi ile herkesi şok etti

Özlenilen anılara ve kalplere tekrardan kavuşmanın mutluluğunu ancak bu gülüşüm anlatır. Bazı meslekler maddiyat için değil aşk için seçilir."

8BURCU ÖNAL KİMDİR

BURCU ÖNAL KİMDİR

Burcu Önal, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

9MasterChef Burcu Önal, değişimi ile herkesi şok etti

Önal'ın hayatında yaptığı ilk Yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış. Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etti.

10MasterChef Burcu Önal, değişimi ile herkesi şok etti

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.

11MasterChef Burcu Önal, değişimi ile herkesi şok etti

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
MasterChef Burcu Önal, değişimi ile herkesi şok etti!

MasterChef Burcu Önal, değişimi ile herkesi şok etti!

Özcan Deniz, Feyza Aktan'a ateş püskürdü! 'Mağduru oynamanın tadına varıldı'

Özcan Deniz, Feyza Aktan'a ateş püskürdü! 'Mağduru oynamanın tadına varıldı'

Gülse Birsel gençlik fotoğrafını paylaştı! 'Kıyamam ben buna, burnum daha iyiymiş'

Gülse Birsel gençlik fotoğrafını paylaştı! 'Kıyamam ben buna, burnum daha iyiymiş'

Beta Berk Bayındır'ın son fotoğrafı! Sevgilisi Simla Ener paylaştı: 'Güzel uyu canım Berk'im'

Beta Berk Bayındır'ın son fotoğrafı! Sevgilisi Simla Ener paylaştı: 'Güzel uyu canım Berk'im'