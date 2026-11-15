MASTERCHEF 14 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU? Dün akşam MasterChef'te 4. eleme potasına kim gitti?

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MasterChef Türkiye 14 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Haftanın son dokunulmazlık mücadelesinde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, eleme potasına girmemek için tüm hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken kaybeden takımın yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için tezgâh başına geçti. Yarışmanın ardından yapılan oylamayla haftanın dördüncü eleme adayı da belirlendi. Daha önce Nurten, Burçin ve Bahar'ın eleme potasına girdiği MasterChef'te son adayın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef dün akşam eleme potasına kim gitti? 14 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu, bu hafta kimler eleme gecesinde yarışacak? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümüne ilişkin merak edilen detaylar...