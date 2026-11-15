MASTERCHEF 14 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU? Dün akşam MasterChef'te 4. eleme potasına kim gitti?
MasterChef 14 Kasım 2026 eleme adayı kim oldu, dün akşam MasterChef'te eleme potasına kim gitti? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde haftanın dördüncü ve son eleme adayı belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada kırmızı ve mavi takım, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Takım mücadelesinin ardından bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşanırken eleme potasına giden son yarışmacı da netleşti. Peki, 14 Kasım Cumartesi MasterChef'te kim eleme adayı oldu? MasterChef 4. eleme adayı kim seçildi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef'te bu haftanın eleme adayları kimler? İşte dün gece MasterChef'te yaşananlar ve haftanın eleme potası...
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MasterChef Türkiye 14 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Haftanın son dokunulmazlık mücadelesinde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, eleme potasına girmemek için tüm hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken kaybeden takımın yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için tezgâh başına geçti. Yarışmanın ardından yapılan oylamayla haftanın dördüncü eleme adayı da belirlendi. Daha önce Nurten, Burçin ve Bahar'ın eleme potasına girdiği MasterChef'te son adayın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef dün akşam eleme potasına kim gitti? 14 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu, bu hafta kimler eleme gecesinde yarışacak? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümüne ilişkin merak edilen detaylar...
MASTERCHEF 14 KASIM ELEME POTASINA KİM GİTTİ? 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'nin 14 Kasım 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın dördüncü ve son eleme adayı Enes oldu.
Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık mücadelesinin ardından kaybeden takımda bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması heyecanı yaşandı.
Yapılan takım oylamasında en fazla oyu alan Enes, haftanın son eleme adayı olarak belirlendi. Böylece Enes; Nurten, Burçin ve Bahar'ın ardından eleme potasına giren dördüncü yarışmacı oldu.
14 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de haftanın son takım dokunulmazlığını Kırmızı Takım kazandı.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık mücadelesini kazanan kırmızı takım, haftayı yeni bir eleme adayı çıkarmadan tamamladı.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıktı. Böylece eleme potasına gidecek son yarışmacının belirlenmesi için yeni bir etap başladı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
14 Kasım Cumartesi akşamı MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Ayşe oldu.
Mavi takım yarışmacıları arasında gerçekleştirilen bireysel dokunulmazlık mücadelesinde rakiplerini geride bırakan Ayşe, kendisini eleme potasına girmekten korumayı başardı.
Bireysel dokunulmazlığın ardından gerçekleştirilen takım oylamasında ise Enes'in adı öne çıktı. Böylece haftanın dördüncü eleme adayı da kesinleşmiş oldu.
MASTERCHEF BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER? 10-14 KASIM ELEME POTASI
MasterChef Türkiye'de 10-14 Kasım haftasının dört eleme adayı belli oldu. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve yapılan oylamaların ardından eleme potasında yer alan yarışmacılar şu şekilde sıralandı:
1. eleme adayı: Nurten – 10 Kasım 2026 Salı
2. eleme adayı: Burçin – 11 Kasım 2026 Çarşamba
3. eleme adayı: Bahar – 12 Kasım 2026 Perşembe
4. eleme adayı: Enes – 14 Kasım 2026 Cumartesi
Böylece MasterChef'te haftanın eleme potası Nurten, Burçin, Bahar ve Enes'ten oluştu. Dört yarışmacı, MasterChef Türkiye'deki yolculuklarına devam edebilmek için eleme gecesinde mücadele edecek.
DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE NELER OLDU? 14 KASIM SON BÖLÜM ÖZETİ
MasterChef Türkiye'nin 14 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım, eleme potasına yeni bir isim göndermemek için karşı karşıya geldi.
Takım oyununda kazanan kırmızı takım olurken mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık etabında mücadele etti.
Bireysel dokunulmazlık oyununu Ayşe kazandı. Ardından gerçekleştirilen eleme oylaması sonucunda Enes, haftanın dördüncü ve son eleme adayı oldu.
Bu gelişmenin ardından MasterChef'te eleme potası tamamlandı ve gözler yarışmaya veda edecek ismin belirleneceği eleme gecesine çevrildi.
MASTERCHEF ELEME GECESİ NE ZAMAN? BUGÜN MASTERCHEF'TEN KİM ELENECEK?
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı 15 Kasım 2026 Pazar akşamı devam edecek.
Hafta boyunca eleme adayı olarak belirlenen Nurten, Burçin, Bahar ve Enes, yarışmada kalabilmek için şeflerin karşısına çıkacak.
Eleme gecesinde hazırlanacak tabaklar ve şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef Türkiye'ye veda edecek yarışmacı belli olacak.