Martta kara kış! Kar lapa lapa yağacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kentte zirai donun etkisini göstereceği belirtilerek, uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji 7. BMeteoroloji’den yapılan uyarıda “Ülkemizin iç ve batı bölgelerinde bu gece (Salı) saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak; Çarşamba (20.03.2024) sabah saatlerinde Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde hafif. Perşembe günü (21.03.2024) Kırıkkale, Bolu, Çankırı, Karabük ve Düzce’nin iç kesimlerinde hafif, yüksek kesimlerinde orta kuvvette. Cuma günü (22.03.2024) Kırıkkale, Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde orta kuvvette. Cumartesi günü (23.03.2024) Kırıkkale, Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde (20.03.2024) Çarşamba günü hafif şekilde başlaması beklenen zirai don hadisesinin, (21.03.2024) Perşembe, (22.03.2024 ) Cuma, (23.03.2014) Cumartesi günleri etkisini artırarak orta kuvvette ve yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin edilmektedir. Alınabilir önlemler oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır."