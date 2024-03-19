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Martta kara kış! Kar lapa lapa yağacak

Kar yağışı ve yağmur için tarih verildi. Kar ve yağmur ile ilgili son dakika gelişmesi. Martta kara kış yaşanıyor. Kar lapa lapa yağacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Bazı illerde sağanak yağmur beklenirken bazı illerde de kar yağışı hakim olacak. Öte yandan Meteoroloji bazı iller için zirai don uyarısı yaptı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

• 19 Mart 2024 - 23:47 • Son Güncelleme:
• 19 Mart 2024 - 23:47 • Son Güncelleme:
1 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Akdeniz,İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Rize'de kuvvetli , yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karandeniz'de pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

2 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Hava sıcaklığı: Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

3 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Rüzgar: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Erzincan kent merkezinde yağmur yağışı etkili olurken yüksek kesimlerde kara kış yeniden yaşanmaya başladı. Kent merkezinde sağanak yağışla birlikte Erzurum istikametinden Erzincan'a giriş güzergâhındaki kara yolu suyla doldu. Tıkanan mazgallardan suyun geri yola taşması üzerine araç trafiği ilerlemekte güçlük çekti.

5 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Kar yağışının görüldüğü Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidin de trafik ekipleri görev aldı. Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçlar yapılan karla mücadele çalışmasının ardından seyirlerine devam etti. Yollarda herhangi bir ulaşıma kapanma meydana gelmedi.

6 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan ve çevresinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yine sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

7 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Bölge de yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

8 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yağışlardan bölgesel olarak kar ve yağmurdan dolayı, sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 20 Mart 2024 Çarşamba günü ilimiz genelinde Yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları, ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerde söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.

9 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Kurak bir kış mevsimi yaşayan Van, mart ayında etkili olan yağmur ve kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. Sabah saatlerinde aralıksız sağanağın etkili olduğu kentte, akşam saatlerinde kara dönüştü. Yoğun kar yağışıyla birlikte kent kısa sürede kıştan kalma görüntülere büründü.

10 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunan Meteoroloji 14 Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde havanın çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu olması beklendiği, yağışların yarın (çarşamba) sabah saatlerine kadar kuvvetli olması ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde gerçekleşmesi tahmin edildiği ifade edildi. Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla yer yer sis hadiselerinin görülmesi konusunda uyarı yaptı.

11 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Sivas Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda 20 Mart Çarşamba gününden itibaren zirai don olayına karşı üreticileri uyarılarda bulundu. Valiliğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Sivas genelinde 20 Mart Çarşamba günü hafif şekilde başlaması beklenen zirai don hadisesinin, 23 Mart Cumartesi gününe kadar etkisini artırarak orta kuvvette ve yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

12 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Batman'ın Kozluk ve Sason ilçesi, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Siirt’in merkez, Şirvan, Tillo, Eruh, Kurtalan, Baykan ve Şirvan ilçeleri ile Şırnak’ın merkez, Güçlükonak, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

13 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ile birlikte ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ifadelerime yer verildi.

14 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Çarşamba günü gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağışların Siirt’ in doğu kesimleri Pervari ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklendiği bildirilen açıklamada, kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu belirtildi.

15 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Dün başlayan sağanak yağış Hakkari ve ilçelerinde hayatı durma noktasına getirirken, bölgede birçok nokta selden etkilendi. İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca yolu çökme meydana gelirken, yol ekipler tarafından trafiğe kapatıldı. Bunun üzerine çökmenin meydana geldiği Dağlıca yolunda karayolları ekipleri çalışma başlattı.

16 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Niğde genelinde Çarşamba günü hafif şekilde başlaması beklenen zirai don hadisesinin, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri etkisini artırarak orta kuvvette ve yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

17 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Oluşması muhtemel riskler zirai don, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşın uyarıldığı açıklamada, muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Zira don tehlikesinin 19-24 Mart tarihleri arasında beklendiği belirtildi.

18 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre yarın hava sıcaklığı 5 ile 9 derece arasında düşecek. Yayınlanan tahmin raporunda, "Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu gece saatlerinde Bursa'dan başlayacak yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren bölge geneline yayılacağı, yağışlar genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının 5 - 9 derece azalması beklenmektedir. Rüzgâr, kuzey ve kuzeybatı yer yer kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, yarın öğle saatlerinde Bursa'nın batı ve kıyı kesimlerinde kuvvetli (30 - 50 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

19 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Eskişehir ve ilçelerinin, parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.

20 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Meteoroloji’nin uyarılarından sonra ilçede dün gece başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede dün gece başlayan sağanak yağışlarla beraber ilçenin birçok köyü ve mahallesi sular altından kaldı. Aralıklı devam eden yağışlardan sonra ilçede akşam saatlerinde yoğun kar yağışına bıraktı. Bastıran yoğun kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürünürken, İpekyolu ve Cengiz Topel caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüler ise zorlandı.

21 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kentte zirai donun etkisini göstereceği belirtilerek, uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji 7. BMeteoroloji’den yapılan uyarıda “Ülkemizin iç ve batı bölgelerinde bu gece (Salı) saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak; Çarşamba (20.03.2024) sabah saatlerinde Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde hafif. Perşembe günü (21.03.2024) Kırıkkale, Bolu, Çankırı, Karabük ve Düzce’nin iç kesimlerinde hafif, yüksek kesimlerinde orta kuvvette. Cuma günü (22.03.2024) Kırıkkale, Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde orta kuvvette. Cumartesi günü (23.03.2024) Kırıkkale, Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. ölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde (20.03.2024) Çarşamba günü hafif şekilde başlaması beklenen zirai don hadisesinin, (21.03.2024) Perşembe, (22.03.2024 ) Cuma, (23.03.2014) Cumartesi günleri etkisini artırarak orta kuvvette ve yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin edilmektedir. Alınabilir önlemler oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır."

22 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Meteoroloji’den yapılan uyarıda “Ülkemizin iç ve batı bölgelerinde bu gece (Salı) saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak; Çarşamba (20.03.2024) sabah saatlerinde Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde hafif. Perşembe günü (21.03.2024) Kırıkkale, Bolu, Çankırı, Karabük ve Düzce’nin iç kesimlerinde hafif, yüksek kesimlerinde orta kuvvette. Cuma günü (22.03.2024) Kırıkkale, Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde orta kuvvette. Cumartesi günü (23.03.2024) Kırıkkale, Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

23 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir genelinde 3 gün boyunca ‘Zirai don’ olayının gerçekleşebileceği belirtildi. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle yaşanabilecek zirai don olayında özellikle çiftçilerin olumsuz yönde etkilenebileceği ve tedbir alması gerektiği belirtildi.

24 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Kuzey Ege’de rüzgârın, yarın (Çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’de rüzgârın, yarın (Çarşamba) öğleden sonradan itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama ve benzeri olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

25 Martta kara kış Kar lapa lapa yağacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre Bodrum-Kaş arasında rüzgarın; yarın (20.03.2024 Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.