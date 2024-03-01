Mart'ta donacağız: Lapa lapa kar geri dönüyor! Bu kez fena vuracak, sıcaklıklar birden düşecek, saat verildi
Kar yeniden başlıyor. Güneşli günlerin ardından kuvvetli yağış geliyor. Birçok il için yeni uyarı yapıldı. Saat aralıkları verilerek yağışın en yoğun olacağı zaman açıklandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bahar beklentisi oluştursa da sıcaklıkların gece yarısı aniden düşmesi bekleniyor. Kara kış birden çökecek. Çok sayıda kent beyaza bürünecek. MGM'den art arda son dakika uyarıları geliyor. Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yarılacak. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili yeni tarih verildi. Günlerce sürecek, Soğuk havalar bir andan çökerken lapa lapa kar yağacak. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte başladı. Kar haritada yayılıyor. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada çığ riskine dikkat çekildi. İşte yoğun kar yağışı ile ilgili yeni açıklamaların detayları...
• 01 Mart 2024 - 11:41 • Son Güncelleme:
• 01 Mart 2024 - 11:41 • Son Güncelleme: