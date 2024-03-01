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Gündem Mart'ta donacağız: Lapa lapa kar geri dönüyor! Bu kez fena vuracak, sıcaklıklar birden düşecek, saat verildi
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Mart'ta donacağız: Lapa lapa kar geri dönüyor! Bu kez fena vuracak, sıcaklıklar birden düşecek, saat verildi

Kar yeniden başlıyor. Güneşli günlerin ardından kuvvetli yağış geliyor. Birçok il için yeni uyarı yapıldı. Saat aralıkları verilerek yağışın en yoğun olacağı zaman açıklandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bahar beklentisi oluştursa da sıcaklıkların gece yarısı aniden düşmesi bekleniyor. Kara kış birden çökecek. Çok sayıda kent beyaza bürünecek. MGM'den art arda son dakika uyarıları geliyor. Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yarılacak. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili yeni tarih verildi. Günlerce sürecek, Soğuk havalar bir andan çökerken lapa lapa kar yağacak. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte başladı. Kar haritada yayılıyor. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada çığ riskine dikkat çekildi. İşte yoğun kar yağışı ile ilgili yeni açıklamaların detayları...

• 01 Mart 2024 - 11:41 • Son Güncelleme:
• 01 Mart 2024 - 11:41 • Son Güncelleme:
1 Martta donacağız: Lapa lapa kar geri dönüyor Bu kez fena vuracak, sıcaklıklar birden düşecek, saat verildi

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.

2 Martta donacağız: Lapa lapa kar geri dönüyor Bu kez fena vuracak, sıcaklıklar birden düşecek, saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

3 ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 MARMARA

MARMARA

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli

KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli

5 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçeleri akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C Az bulutlu

MERSİN °C, 23°C Az bulutlu

7 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

SİVAS °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

8 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli

SİNOP °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli

9 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

10 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C Az bulutlu

KARS °C, 9°C Az bulutlu

MALATYA °C, 15°C Az bulutlu

VAN °C, 6°C Az bulutlu

11 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 16°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 15°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C Az bulutlu ve açık

12 Martta donacağız: Lapa lapa kar geri dönüyor Bu kez fena vuracak, sıcaklıklar birden düşecek, saat verildi

Güney Ege'de fırtına; Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

13 Martta donacağız: Lapa lapa kar geri dönüyor Bu kez fena vuracak, sıcaklıklar birden düşecek, saat verildi

EGE Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, güneyi 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Güney Ege 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ Hava Durumu: Parçalı az çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, doğusunun güneyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

14 SICAKLIK DÜŞECEK, YAĞIŞLAR GELİYOR

'SICAKLIK DÜŞECEK, YAĞIŞLAR GELİYOR'

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, 'Önümüzdeki hafta yağışlı bir hafta. Anadolu da kar yağışı var diyelim. Sıcaklıklarda 6-7 derece düşecek. Cumartesi günü sabah saatlerinden olmakla beraber Marmara dahil olmak üzere Ege ve Akdeniz civarında yağmur girişi var. Bu yağmur girişi çok uzun süreli değil. Batı bölgelerimizde bir günlük bir yağış göreceğiz." ifadelerini kullandı.

15 CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen sosyal medya üzerinden hava tahminlerini açıkladı. Şen şu ifadeleri kullandı:

CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen sosyal medya üzerinden hava tahminlerini açıkladı. Şen şu ifadeleri kullandı:

Bugün Cuma Marmara ve iç kesimlerde yüksek basınç sis oluşturuyor hava deniz ve kara ulaşımında etkili oluyor. Bu gece ve yarın sabahta etkili olacak. Öğlen saatlerinde kalkacak. Cumartesi batıda yağmurla birlikte sis kalkıyor ve 1 hafta yok.

16 Martta donacağız: Lapa lapa kar geri dönüyor Bu kez fena vuracak, sıcaklıklar birden düşecek, saat verildi

Yarın cumartesi batıda hafif de olsa yağmur var pazar da devam edecek. Salı günü yağış batıda kuvvetli. Sıcaklıklar değişmiyor genelde yüksek.

17 Martta donacağız: Lapa lapa kar geri dönüyor Bu kez fena vuracak, sıcaklıklar birden düşecek, saat verildi

Öte yandan MGM de 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Hava kar topluyor! Sıcaklıklar düşüşe geçecek. Pek çok bölgede kar yağışı görülecek. Birçok bölgede ise kar yağışı bugün başladı.

18 İSTANBULA KAR YAĞACAK MI

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul kar yağışı ile ilgili haberler İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor. Başta AKOM ve Meteoroloji uzmanları olmak üzere İstanbul kar yağışına ilişkin uyarılar geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Ancak beklenen yağış şehir merkezinde görülmedi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?

19 Martta donacağız: Lapa lapa kar geri dönüyor Bu kez fena vuracak, sıcaklıklar birden düşecek, saat verildi

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta sonuna kadar İstanbul'da kar yağışı etkili olmayacak. Ancak Mart ayında İstanbul'da kar yağışının etkili olabileceği öngörülüyor.