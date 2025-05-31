Marmaray'da iki çocuğunun önünde yumruklanmıştı! Babaya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Marmaray’da çocuklarının yanında D.E.'ye yumruk attığı için tutuklanan saldırgan E.D. savcılık ifadesinde, "Ben yaklaşık 1,5 sene önce akciğer sönmesi nedeniyle entübe olmuştum. Bu nedenle nefes darlığı çekmeye başladım. Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Daha sonra durağıma geldiğim için trenden indim. Olay nedeniyle pişmanım. Bugüne kadar herhangi bir suç kaydım yoktur" dedi.
• 31 Mayıs 2025 - 14:11 • Son Güncelleme:
• 31 Mayıs 2025 - 14:11 • Son Güncelleme: