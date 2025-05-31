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Marmaray'da iki çocuğunun önünde yumruklanmıştı! Babaya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Marmaray’da çocuklarının yanında D.E.'ye yumruk attığı için tutuklanan saldırgan E.D. savcılık ifadesinde, "Ben yaklaşık 1,5 sene önce akciğer sönmesi nedeniyle entübe olmuştum. Bu nedenle nefes darlığı çekmeye başladım. Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Daha sonra durağıma geldiğim için trenden indim. Olay nedeniyle pişmanım. Bugüne kadar herhangi bir suç kaydım yoktur" dedi.

• 31 Mayıs 2025 - 14:11 • Son Güncelleme:
• 31 Mayıs 2025 - 14:11 • Son Güncelleme:
1Marmarayda iki çocuğunun önünde yumruklanmıştı Babaya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuğuyla birlikte seyahat edensağlık çalışanı Deniz Eroğlu, (46) isimli kişi ile bir kadın yolcu arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

2Marmarayda iki çocuğunun önünde yumruklanmıştı Babaya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Çocukların korku dolu anlar yaşamasına rağmen taraflar kavgayı sürdürürken, o anlar kameraya yansıdı.

Tartışma sırasında trende bulunan bir başka yolcu E.D. (50), Eroğlu'na tartışmanın büyümesi sonucunda saldırdı.

3BURNU KIRILDI

BURNU KIRILDI

Kavgaya sonradan dahil olan İ.A. (22) isimli yolcunun da araya girmesiyle arbede büyüdü. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kavgada darbedilen Deniz Eroğlu,, hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi.

4SALDIRGANLAR YAKALANDI

SALDIRGANLAR YAKALANDI

D.E.'nin şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise olay sonrası yapılan çalışmalar sonucu sonradan yakalandı.

5Marmarayda iki çocuğunun önünde yumruklanmıştı Babaya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. hakkında ise "kasten yaralama" suçundan başlatılan adli işlemlerin ardından gözaltına alındı.

6YAŞANANLARI ANLATTI

YAŞANANLARI ANLATTI

Marmaray'da darp edilen Deniz Eroğlu, yaşananları Show Haber'e anlattı. "İlk başta trene binerken gerçekleşti. İkizlerimle uğraşırken, kapının önünden bir kız vardı, hızlıca girmeye çalışıyordum çekilmedi. Orada tartıştık, konu kapandıktan sonra beyefendi inmek için kapıya ilerlerken kızın ağladığını gördü. Ben çocuğumu korumaya çalışıyorum. Beyefendi kızın ağladığını gördü, erkeksen aşağı in dedi. Beni tutup indirmeye çalıştı. Başka birisi de aynı şekilde konuşmaya başladı. Ben çocuklarımın yanında kavga etmek istemiyorum dedi. Beni itmeye başladı. Ben o sırada çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Vurdu ve kaçtı. Diğeri de üstüme doğru geldi. O da vurmaya çalıştı" dedi.

7İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

E.D. savcılık ifadesinde, "Yenikapı durağından Marmaray trenine bindim. Bostancı durağına geldiğimde müşteki şahıs trene biniş yaptı. O esnada kapıda duran 18-20 yaşlarında kıza hakaret içerikli söylemlerde bulunarak kapıda durduğu için söylenmeye başladı. Ben ilk başta olaya karışmadım ancak ineceğim durak olan Küçükyalı durağına tren yanaştığında kapıya yöneldiğim sırada müştekinin bağırdığını ve aşağıladığı kızın ağladığını gördüm. Bunun üzerine müştekiye dönerek, yaptığın oldu mu, genç bir kızın kalbini kırdın, bu kadar söylenmeye ne gerek vardı, hoş mu oldu şeklinde sitemde bulundum. Müşteki, 'o bunu hak ediyor, az bile yaptım' şeklinde yanıt verdi. Bana, 'sen kimsin sen karışma, istediğimi söylerim, istediğimi yaparım' dedi.

8YAŞADIĞIM HEYECANLA BİR ANDA MÜŞTEKİYE VURDUM

"YAŞADIĞIM HEYECANLA BİR ANDA MÜŞTEKİYE VURDUM"

Her kapıda insanların durduğunu, kızın hatalı olmadığını anlatmaya çalıştım. Aramızda sözlü bir münakasa başladı. İstasyona geldik. Tam o sırada mavi gömlekli treninin içerisinde bulunan genç bir arkadaş müştekiye aynı şekilde bağırmaya, üzerine saldırmaya başladı. Ben yaklaşık 1,5 sene önce akciğer sönmesi nedeniyle entübe olmuştum. Bu nedenle nefes darlığı çekmeye başladım. Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Daha sonra durağıma geldiğim için trenden indim. Olay nedeniyle pişmanım. Bugüne kadar herhangi bir suç kaydım yoktur. Bir anlık heyecanla yasandı. Ben şahsa bir kere vurdum" dedi.E.D., çıkarıldığı İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.