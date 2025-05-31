Marmaray'da iki çocuğunun önünde yumruklanmıştı! Babaya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

E.D. savcılık ifadesinde, "Yenikapı durağından Marmaray trenine bindim. Bostancı durağına geldiğimde müşteki şahıs trene biniş yaptı. O esnada kapıda duran 18-20 yaşlarında kıza hakaret içerikli söylemlerde bulunarak kapıda durduğu için söylenmeye başladı. Ben ilk başta olaya karışmadım ancak ineceğim durak olan Küçükyalı durağına tren yanaştığında kapıya yöneldiğim sırada müştekinin bağırdığını ve aşağıladığı kızın ağladığını gördüm. Bunun üzerine müştekiye dönerek, yaptığın oldu mu, genç bir kızın kalbini kırdın, bu kadar söylenmeye ne gerek vardı, hoş mu oldu şeklinde sitemde bulundum. Müşteki, 'o bunu hak ediyor, az bile yaptım' şeklinde yanıt verdi. Bana, 'sen kimsin sen karışma, istediğimi söylerim, istediğimi yaparım' dedi.